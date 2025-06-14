中東衝突加劇 壓抑美股追高 下周再迎Fed考驗

美股在伊朗向以色列以飛彈和無人機還以顏色後跌幅拉大。（美聯社）

中東衝突加劇，不僅帶動油價 大漲，也阻擋美國股市攀抵歷史新高的去路，下周還將面對聯準會（Fed）決策這另一道關卡。

美股周五早盤對以色列空襲伊朗反應尚稱淡定，但在伊朗向以色列以飛彈和無人機還以顏色後跌幅擴大。道瓊工業指數周五終場大跌769.83點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數跌幅均超過1%以上。費城半導體指數和台積電ADR各跌2.6%和2%。

一周下來，史坦普500指數和那斯達克各跌0.4%和0.6%，道瓊跌1.3%，費半和台積電ADR各自保住1.5%和2.9%漲勢。史坦普500指數只差2.7%即可追平2月底所創的收盤新高。

影響較大還是油市，布蘭特原油大漲逾7%，突破每桶74美元；西德州中級原油（WTI）勁揚7.3%，收在每桶73美元左右，雙雙寫下自俄烏開戰以來最大單日最大漲勢。

金價上漲1.4%收在歷史新高每英兩3432.34美元，不過，投資人並未大舉湧向傳統避險資產美元和美債。美元指數（DXY）僅小幅上揚，美國公債不漲反跌。

凱投宏觀（Capital Economics）副首席市場經濟學家高特曼（Jonas Goltermann）認為，投資人顯然預期能源價格受到的衝擊有限。伊朗雖是主要產油國，且控制全球約1/3的海運原油必經之處荷莫茲海峽。但他指出，除非能源基礎設施遭到嚴重破壞，或海峽運輸受阻，油價才會繼續走高。

美國10年期公債殖利率 漲至4.423%，投資人押注油價大漲恐推升整體通膨，如此一來聯準會（Fed）會更難降息 。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，市場目前押注今年 9 月起降息兩次，每次 1 碼（25 個基點）。

Navellier & Associates 投資長納維利耶（Louis Navellier）說：「最持久的衝擊恐怕會落在原油價格。若油價短期內不回落，通膨數據勢必受到拖累。」

下周除了持續關注以伊戰火是否延燒之外，聯準會（Fed）下周三決策也將是投資人關注的焦點。市場普遍預期Fed 基準利率會維持不變於4.25%至4.50%之間，每季更新的利率預測也是重點。今年3月，這項「點狀圖」仍預告2025年會有兩次降息。

NatAlliance Securities 固定收益主管布瑞納（Andrew Brenner）提醒，決策日隔天周四適逢美國六月節國定假日，美股和美債市場休市，加上中東局勢不安，下周行情「不好操作」。

巴克萊（Barclays）策略師建議客戶為「Fed釋出鷹派意外」預做布局。他們預期官員會調高2025年通膨預測，並把今年降息次數下修至「低於當前市場主流預期」。