AMD攜手多家新創公司與OpenAI 強化AI晶片、軟硬體戰略

AMD藉由與AI新創公司合作提升軟體和晶片設計能力。（路透）

為了加強軟體實力並打造更卓越的晶片設計，AMD與多家人工智慧(AI )新創公司建立了密切的合作關係。

隨著AI公司紛紛尋求輝達 (Nvidia)晶片的替代品，AMD已開始拓展打造競爭硬體產品的計畫，並收購了伺服器製造商ZT Systems等公司以實現這個目標。

但要打造成功的晶片產品線，還需要一套強大的軟體來高效執行AI開發人員建構的程式。AMD最近幾周收購了幾家小型軟體公司，以提升人才實力，並一直在努力加強其軟體產品線ROCm。

AMD人工智慧資深副總裁波帕納(Vamsi Boppana)表示：「這對我們來說將是一段經過深思熟慮、經過深思熟慮、跨越數代的旅程。」

AMD致力於改進其ROCm和其他軟體，這對AI企業新創企業Cohere等客戶來說是一個福音，因為它可以快速進行變更並添加新功能。

Cohere專注於建立針對大型企業的客製化AI模型，而非像OpenAI 等公司那樣專注於基礎AI模型。

Cohere執行長戈梅茲(Aidan Gomez)表示，AMD在軟體改進方面取得了重要進展。並表示，將Cohere的軟體遷移到AMD晶片上運行，以前需要數周時間，現在只需「幾天」即可完成。

他拒絕透露Cohere軟體對AMD晶片的依賴程度，但說它是「我們全球運算基礎的重要組成部分」。

AMD執行副總裁諾洛德(Forrest Norrod)表示，OpenAI對AMD即將推出的MI450系列AI晶片的設計產生了重大影響。

AMD的MI400系列晶片將成為該公司明年發布的全新伺服器「Helios」的基礎。輝達也設計了整套伺服器，因為AI運算需要數百甚至數千個晶片串聯起來。

諾洛德表示，OpenAI的要求對AMD如何設計MI450系列記憶體架構、以及硬體如何擴展到構建和執行AI應用程式所需的數千個晶片產生了重大影響，「OpenAI給了我們很多回饋，我認為這些回饋對我們的設計有很大幫助。」。