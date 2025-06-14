美股最錢線 ／2025年漲勢多元 不只來自七巨頭

2025年幾近過半，美股性質顯然與過去兩年不同：過去兩年似乎重複了兩次相同的故事。

2023年及2024年，投資人推動科技「七巨頭」的崛起，導致史坦普500指數成分股中跑贏大盤的成分股數量降至史上最低。今年，相對於市場歷史而言，情況似乎更加正常。

截至6月11日，史指中約有46%的公司年初至今的漲幅超過史指2.6%的漲幅。

Richard Bernstein Advisors執行長伯恩斯坦表示，所有投資人都應該希望這種擴張趨勢能夠持續下去，因為這意味著「整體經濟的健康狀況正在改善」。

在史指11個類股中，今年有7個表現優於該指數。其中工業類股上漲超過9%，公用事業類股上漲7%。

「七巨頭」在過去一個月對市場最新一輪漲勢做出了重大貢獻。但從全年來看，這七支科技股的表現卻明顯落後。

Exhibit A共同創辦人瑟米納洛(Matt Cerminaro)的研究指出，截至6月11日，包括蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta、特斯拉 和輝達 在內的「七巨頭指數」2025年下跌了2.51%。相較之下，史指其他493檔股票上漲了5.32%。

當前的市場環境對選股者來說更加有利，隨著關稅不確定性的消退，股票開始自行波動，而不是像以往那樣隨著川普總統在「真相社交」網站上發布的推文而集體進退。

在這種環境下，人工智慧(AI )仍然是投資人關注的關鍵主題，但今年並非所有最大的贏家都與這項變革性技術息息相關，這與過去幾年的情況又有不同。

AI和國防領域的寵兒Palantir是今年標普指數的最大贏家，上漲了80%。但表現最佳的其他十大股票則呈現出更多元化的格局，包括能源公司NRG Energy、黃金公司Newmont以及折扣零售商Dollar General。（財經新聞組）