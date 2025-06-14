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早預料以會動手？伊朗官員怒斥「高層重大誤判」簡訊內容曝光

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德國電信偕輝達打造AI平台

德國電信和輝達(Nvidia)宣布，雙方將聯手在德國為歐洲製造商打造首個工業人工智慧(AI)雲端平台。雙方在聲明中表示，該工業AI雲端平台最遲將於2026年投入使用。

聲明指出，輝達將為該資料中心提供1萬塊晶片，而德國電信將提供基礎設施，並負責資料中心、營運、銷售、安全和AI解決方案。輝達執行長黃仁勳本周宣布在德國設立資料中心的計劃，並於13日會見了德國總理默爾茲。

諾和諾德重登歐洲市值冠軍

丹麥製藥商諾和諾德(Novo Nordisk)超越德國軟體公司SAP，再次成為歐洲市值最大的公司。

根據LSEG的數據，這家丹麥公司包括其非上市股票的市值達到3679.1億元。晶片製造商艾斯摩爾(ASML)則位居第三。

阿斯特捷利康石藥集團合作

阿斯特捷利康(AstraZeneca)與中國石藥集團(CSPC)簽署一項價值高達53億元的人工智慧(AI)主導研究協議，該協議將幫助這家英瑞製藥公司開發慢性病療法。

兩家公司將合作發現和開發臨床前候選藥物，包括一種用於治療免疫疾病的小分子口服療法。石藥集團將在石家莊市利用AI進行研究。

美國股票基金流出4周新低

截至6月11日當周，美國股票基金單周淨拋售規模為4周來最小，原因是5月消費者物價指數(CPI)漲幅低於預期，且美中達成貿易協議緩解了投資人的擔憂。

根據LSEG Lipper的數據，投資人當周僅拋售了2.12億元的美國股票基金，這是自1個月前淨買進約136.5億元以來最小單周淨流出規模。

瑞典AP7賣光特斯拉持股

瑞典退休基金AP7宣布，已將其持有的美國電動車製造商特斯拉全部股份列入黑名單並賣出，理由是該公司在美國侵犯了工會權利。

該退休基金在聲明中表示：「由於特斯拉在美國侵犯了勞工權利，AP7已決定將其列入黑名單。」聲明補充指出：「即使多年來與特斯拉進行了溝通，包括與其他投資人合作提出股東提案，但該公司尚未採取充分措施解決這些問題。」AP7發言人表示，該基金在5月底出售特斯拉股份時，價值約130億克朗或13.6億美元。當時這些股份約占AP7股票基金的1%。

德國 AI 特斯拉

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