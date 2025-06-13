美待業期拉長 上周續領失業金激增5.4萬人 創3年半新高

6月第一個完整周的初請失業金 人數仍處於8個月來的最高水平，而持續申領失業保險金的人數則達到2021年11月以來的最高水平。

美國勞工部 公布的數據顯示，截至6月7日當周，首次申請失業救濟金人數為24.8萬人，與前周持平，高於經濟學家預期的24.2萬人。

同時，持續申領失業救濟金人數為195.6萬人，高於前周的190.2萬人，大幅增加 5.4 萬人，創2021年11月以來的最高水準。經濟學家認為，持續申領失業救濟人數的增加顯示失業者尋找新工作的時間更長。

Renaissance Macro經濟主管杜塔(Neil Dutta)在給客戶的報告中寫道：「持續申領失業救濟金人數持續攀升至新高」，意味著失業率正在上升。初請失業金人數有所回升，但相較之下仍保持溫和。從表面上看，這意味著即使解雇率沒有大幅上升，招聘率也下降了。

其他近期數據顯示，隨著招聘放緩，勞動市場正在緩慢降溫。美國經濟5月新增非農業就業13.9萬個，低於4月的17.7萬個。先前報告的修訂顯示，4月和3月新增就業機會比最初預期少了9.5萬個。同時，ADP數據顯示，私營部門5月新增就業人數3.7萬個，為2年多來的最低單月增幅。

這些勞動數據加上近期顯示物價上漲放緩的通膨報告，引發關於聯準會何時降息 的爭論。