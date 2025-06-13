美股最錢線／川普貼文影響力減 焦點從關稅轉回聯準會

川普 總統的《Truth Social》社群媒體貼文已不再像以往那樣對市場產生影響。川普11日上午8:04在其社交媒體平台上貼文指出：「我們與中國的協議已經達成，但最終取決於習近平主席和我本人的批准。」

一個月前，這樣的貼文足以引起市場波動，因為總統發布的任何貿易相關消息都會影響股市。但在川普發布推文後，與主要股指掛鉤的期貨幾乎沒有波動；股市反而是從經濟數據中找到了方向。

當日上午8:30，5月消費者物價指數(CPI)低於預期，推動期貨價格走高，投資人加大了對聯準會 今年可能至少降息 兩次的押注。

這代表了市場已經擺脫了川普總統貿易戰主導一切的局面。人們的注意力正重新轉向聯準會和美國經濟的走勢。

Truist聯合資訊長勒納(Keith Lerner)指出，「一段時間以來，關稅是唯一重要的事情。」「而我們11日發現，很多其他因素也很重要。」

貿易政策不確定性達到頂峰的消退，無疑成為推動市場走出4月低點的催化劑。

但隨著史坦普500指數過去兩周回升至接近歷史高點，Piper Sandler首席投資策略師肯卓維茲(Michael Kantrowitz)等策略師一直在強調，貿易政策更新不像幾周前那樣「有力」。

投資人面臨的新現實是：關稅將繼續存在。

這使得市場焦點重新回到聯準會、經濟數據走勢以及對聯準會進一步降息的預期。

過去一個月，由於數據顯示勞動市場正在降溫但並未迅速惡化，且通膨壓力持續緩解，經濟衰退的預期已減弱。這又將最大的市場疑問推回到了聯準會身上，即今年能否出於通膨降溫等「好理由」而非勞動市場惡化而放鬆政策。

市場對聯準會情勢可能好轉的懷疑，將在6月18日聯準會主席鮑爾主持記者會時接受考驗。