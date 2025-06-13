貿戰帶動貴金屬投資熱 黃金、白銀價今年漲破2成 鉑金飆36%

貴金屬成為投資人最佳避險標的，價格大幅上揚。（歐新社）

追逐利潤的華爾街交易員可能會發現，最賺錢的投資往往是在貴金屬市場。隨著投資人避開貿易戰的不確定性，黃金、白銀和鉑金價 格飆升。

川普總統混亂的關稅 計畫震撼了市場，投資人將部分資金投入避險資產來降低風險。雖然黃金歷來被視為避險資產，但對避險資產的需求已經蔓延到白銀和鉑金等不穩定的「表親」。

貴金屬的狂熱反映在數據上：今年來黃金飆漲27.5%，白銀上漲24%，鉑金更是飆漲36%。

同時，史坦普500指數在去年上漲23%、2023年上漲24%之後，今年至今的漲幅不到3%。通常穩健的債券 市場出現異常的緊張情緒；美元在去年上漲7%之後，今年普遍走弱。

由於債券市場波動劇烈，美元在關稅風暴中走弱，白銀和鉑金等稀缺投資應運而生，成為對沖巨大不確定性的一種方式。

盛寶銀行大宗商品策略主管漢森(Ole Hansen)在最新報告中表示：「這些動態進一步激勵投資人從傳統金融工具轉向有形資產。」

他補充說：「黃金仍然是主要的避風港，但由於投資人尋找新的價格上漲觸發因素，黃金需求出現停滯跡象。因此，最近幾周投資人對白銀和鉑金的興趣有所升溫。」

最近幾周，隨著投資人尋求投資組合多元化，白銀和鉑金價格飆升。漢森表示，供應緊張也推高了價格，這些金屬越來越被視為「對沖政治和金融不穩定的理性工具」。

他說，「這些大宗商品被視為中性商品；與主權債券或外幣不同，它們沒有交易對手風險，也不受任何國家信用評級的約束。」「雖然我們對預測金價即將創下歷史新高持謹慎態度，但宏觀經濟背景對貴金屬的支撐作用日益加強。」

美國商銀5月全球基金經理人的調查顯示，黃金連續第二個月成為交易最活躍的交易類別，打破了科技「七巨頭」連續24個月成為交易最活躍標的的紀錄。