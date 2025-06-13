我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列襲擊伊朗 川普承認事先知情、重申美國未參與

伊朗反擊了 朝以色列發射百架無人機 以軍「全力攔截中」

貿戰帶動貴金屬投資熱 黃金、白銀價今年漲破2成 鉑金飆36%

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
貴金屬成為投資人最佳避險標的，價格大幅上揚。（歐新社）
貴金屬成為投資人最佳避險標的，價格大幅上揚。（歐新社）

追逐利潤的華爾街交易員可能會發現，最賺錢的投資往往是在貴金屬市場。隨著投資人避開貿易戰的不確定性，黃金、白銀和鉑金價格飆升。

川普總統混亂的關稅計畫震撼了市場，投資人將部分資金投入避險資產來降低風險。雖然黃金歷來被視為避險資產，但對避險資產的需求已經蔓延到白銀和鉑金等不穩定的「表親」。

貴金屬的狂熱反映在數據上：今年來黃金飆漲27.5%，白銀上漲24%，鉑金更是飆漲36%。

同時，史坦普500指數在去年上漲23%、2023年上漲24%之後，今年至今的漲幅不到3%。通常穩健的債券市場出現異常的緊張情緒；美元在去年上漲7%之後，今年普遍走弱。

由於債券市場波動劇烈，美元在關稅風暴中走弱，白銀和鉑金等稀缺投資應運而生，成為對沖巨大不確定性的一種方式。

盛寶銀行大宗商品策略主管漢森(Ole Hansen)在最新報告中表示：「這些動態進一步激勵投資人從傳統金融工具轉向有形資產。」

他補充說：「黃金仍然是主要的避風港，但由於投資人尋找新的價格上漲觸發因素，黃金需求出現停滯跡象。因此，最近幾周投資人對白銀和鉑金的興趣有所升溫。」

最近幾周，隨著投資人尋求投資組合多元化，白銀和鉑金價格飆升。漢森表示，供應緊張也推高了價格，這些金屬越來越被視為「對沖政治和金融不穩定的理性工具」。

他說，「這些大宗商品被視為中性商品；與主權債券或外幣不同，它們沒有交易對手風險，也不受任何國家信用評級的約束。」「雖然我們對預測金價即將創下歷史新高持謹慎態度，但宏觀經濟背景對貴金屬的支撐作用日益加強。」

美國商銀5月全球基金經理人的調查顯示，黃金連續第二個月成為交易最活躍的交易類別，打破了科技「七巨頭」連續24個月成為交易最活躍標的的紀錄。

金價 債券 關稅

上一則

錢燒光 中國多地舊換新補貼喊卡 恐衝擊618購物節買氣

下一則

川普發言拖累美元探3年低點 彭博：拋售成市場共識

延伸閱讀

以色列攻擊伊朗…美股期指下挫 油金和美債等避險資產上漲

以色列攻擊伊朗…美股期指下挫 油金和美債等避險資產上漲
黃金超越歐元 躍升全球央行第2大儲備資產 各國創紀錄買進

黃金超越歐元 躍升全球央行第2大儲備資產 各國創紀錄買進
ECB：黃金超越歐元 成全球央行第2大準備資產 僅次美元

ECB：黃金超越歐元 成全球央行第2大準備資產 僅次美元
市場輪動新寵 白銀和白金今年報酬率雙雙超車黃金

市場輪動新寵 白銀和白金今年報酬率雙雙超車黃金

熱門新聞

「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17
川普關稅戰讓加州保稅倉庫業生意興隆。示意圖。圖為加州長灘港貨車。(路透)

川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

2025-06-06 20:02
洛杉磯6日起連日爆發對移民執法單位突襲的抗議潮，且抗議有擴大跡象。（歐新社）

美大幅縮減移民撼動經濟 德銀示警：供給震撼大於關稅政策

2025-06-09 18:43

超人氣

更多 >
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去

被問馬斯克是否動粗 財政部長1句話堵回去
中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人

中國最大「靈修」騙局 女子幾句話就斂財35億 榨乾上萬人
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標