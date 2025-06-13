美通膨壓力仍溫和 5月PPI微升 關稅對物價似沒太大影響

5月美國批發價格年比小幅上漲，這是通膨壓力依然溫和的另一個跡象。

美國勞工部 報告指出，5月生產者物價指數(PPI)較上年同月上漲了2.6%；較上月增加0.1%；而4月則是下降了0.2%。

剔除波動較大的食品和能源價格後的核心PPI較上月上漲0.1%，年增3%。

這些數據略低於經濟學家的預測。

能源價格維持不變，但汽油價格在4月下降後，5月上漲了1.6%。食品批發價格較上月上漲0.1%，4月則是下降0.9%。受禽流感影響波動較大的雞蛋價格較上月上漲1.4%，而4月則是下降了39.3%；但與2024年5月相比，它們上漲了125%。

報告發布前一天，美國勞工部表示，5月消費者物價指數(CPI)較上月小幅上漲0.1%，較去年同期上漲2.4%。

自從川普重返白宮以來，幾乎對全球所有國家徵收10%的關稅 ，並對鋼鐵、鋁和汽車徵收了特定關稅。美國進口商支付這些稅款，並在可能的情況下透過提高價格將其轉嫁給消費者。因此，經濟學家預計通膨將在今年稍後回升。

不過到目前為止，他的關稅似乎對整體物價沒有太大影響。

批發價格可以讓人初步了解消費者通膨的走向。經濟學家關注批發價格的另一個原因是，它的一些組成部分，尤其是醫療保健和金融服務，會被納入聯準會 最青睞的通膨指標：個人消費支出指數(PCE)。

2021年，隨著經濟在新冠疫情封鎖措施之後意外強勁反彈，通貨膨脹率數十年來首次出現飆升。促使聯準會在2022年和2023年升息11次，借貸成本的上升有助於通膨率從2022年的高峰回落，去年聯準會降息三次，顯示對通膨進展感到足夠放心。

但今年聯準會變得謹慎，正在觀望川普貿易政策對通膨的影響。預計聯準會將在17日和18日的會議上維持利率不變。