Meta對色情應用開發商提告

社群媒體公司Meta表示正在起訴一家在其服務上投放廣告推廣一款應用程式的公司。該應用程式允許用戶利用人工智慧(AI )技術創建未經他人同意的色情圖片。該訴訟針對Joy Timeline HK Limited，該公司開發名為CrushAI及其變體的應用程式。這家總部位於香港的公司在Facebook和Instagram上投放廣告推廣CrushAI，這款應用程式利用AI拍攝人物照片並創建裸照。Meta在香港提起訴訟的目的是阻止Joy Timeline繼續在服務上投放廣告。

新思科技恢復中國部分服務

知情人士透露，新思科技(Synopsys)已恢復在中國提供部分服務，放鬆了其本月稍早為遵守美國新出口限制而實施的暫停服務措施。隨著全球兩大經濟體之間的緊張關係加劇，華盛頓上月下令美國企業停止向中國出貨。這項決定導致總部位於加州的半導體設計軟體供應商新思科技暫停在中國的銷售和服務，並關閉其SolvNet客戶支援網站訪問權限。不過，新思科技上周恢復了部分服務，包括非核心硬體和智慧財產權的銷售，這使其能夠為一些現有客戶提供服務。

Stellantis未受稀土 供應影響

Stellantis歐洲業務負責人印帕拉托(Jean-Philippe Imparato)表示，該公司目前尚未受到中國稀土供應瓶頸的影響，但該汽車製造商過去曾在應對這一情況方面遇到困難。中國控制著全球超過90%的稀土加工產能。稀土產品廣泛應用於汽車、戰鬥機和家用電器等各個領域。中國在4月初實施了限制措施，要求出口商必須獲得中國政府的許可。這導致對西方製造商的稀土出口量減少。

小摩維持今年油價 預測不變

摩根大通淡化地緣政治擔憂，維持油價基本預測：2025年將保持在每桶60-65元左右，2026年將為60元。但也強調，某些最壞情況可能導致油價飆升至上述水準的兩倍。美國總統川普11日表示美國正將人員撤出中東，因為那裡「可能是一個危險的地方」。摩根大通在最新報告中指出，地緣政治風險溢價至少已部分反映在當前油價中，目前油價略低於每桶70元，比6月預計的66元公允價值高出約4元。與伊朗的緊張局勢加劇，增加了石油供應中斷的可能性。