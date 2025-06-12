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川普關稅複雜 美進口商依賴報關行處理 服務成本飆高

財經新聞組／綜合報導
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關稅益趨複雜，進口商依賴報關行處理手續。（路透）
關稅益趨複雜，進口商依賴報關行處理手續。（路透）

美國進口商越來越依賴報關行來跟上川普總統不斷變化的貿易政策。但業內人士指出，對處理外國商品的需求激增，導致這些服務成本更高，進一步加重了關稅負擔。

直到最近仍是進口生態系統中鮮為人知的報關行，負責處理貨物和計算關稅帳單所需的文書工作。小型報關行正在提高收費，而聯邦快遞和德國的DHL等大型物流公司也正在擴充其海關團隊。

市場研究公司估計，報關行在美國是一個價值約50億元的產業。聘請報關行並非強制性的，但美國關稅和海關法規日益複雜，促使更多進口商寧可掏錢聘請報關行。

總部位於德州拉雷多的獨立報關員岡薩雷斯(JD Gonzalez)每天都要回答數十個來自憂心忡忡客戶的問題，客戶迫切地想知道自己該給美國海關和邊境保護局(CBP)多少錢，以及該繼續發貨還是暫停發貨。

報關行在海關申報表上花費的時間和精力也比以往任何時候都多，有些報關行甚至安裝了新的IT系統。

這波趨勢是企業加強貿易運作的整體努力的一部分。截至11日，從Nike到亞馬遜再到勞氏，各大公司都發布了貿易和海關專業人員的招聘資訊。

獨立報關員通常會根據特定貨件分類時必須輸入的代碼數量來收費。這些代碼被稱為協調關稅表代碼，幫助邊境官員區分汽車零件和兒童玩具，並確定合適的關稅稅率。

在川普瘋狂的關稅政策公布之前，每個代碼的費用約為4至7元。但岡薩雷斯表示，由於報關員為了應對關稅變化而升級系統，因此產生了額外的成本，一些報關員將每個代碼的費用提高了1至5元。

聯合包裹服務公司(UPS)在12月將每件進口貨物的報關費提高3.75元至50元，具體金額取決於原產國。UPS發言人指出，此舉是普遍漲價的一部分，與關稅變動無關。聯邦快遞發言人表示，其物流部門在1月將其基本報關費提高了4%。

關稅 邊境 聯邦快遞

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