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美股最錢線／7巨頭強勢回歸 帶旺IPO熱潮

財經新聞組／綜合報導
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史坦普500指數重回歷史高位，高市值的幾支科技股再次領漲市場。

在經歷年初的掙扎之後，蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta、特斯拉和輝達(Nvidia)這七大科技股合計貢獻了史指5月漲幅的62%。除蘋果外，其他「七巨頭」科技股上個月的表現均跑贏史指。

這種趨勢可以追溯到2022年秋季牛市開始之初，當時ChatGPT首次推出。

最近幾周，投資人對大型科技公司的熱情已經蔓延到剛掛牌的新股。

穩定幣發行商Circle股價已較其IPO價格飆升逾240%。輝達旗下CoreWeave也成功IPO，該公司股價自3月28日IPO以來已上漲近300%。

在6月9日的研究報告中，Carson Group副投資組合經理安德森(Blake Anderson分析了23支「大型IPO」的表現。大型IPO的定義是自2024年初以來，募集資金超過5億元的IPO。

安德森發現，與科技IPO相關的股票平均較發行價上漲了108%。相反地，非科技IPO公司的股價僅較發行價上漲49%。這樣的回報並不令人意外，但卻顯示出科技相關主題的強勁表現。

對科技股、尤其是人工智慧(AI)的熱情，在尚未上市的公司中也得到了體現。

今年3月，OpenAI以3000億元的估值完成400億元的新一輪融資。根據《路透》報導，xAI正在洽談籌集約200億元的股權融資，這將使該公司的估值超過1200億元。

從私募市場到公開市場，投資人對 AI 或加密貨幣領域新興科技公司的投資慾望一直很強烈。

自2022年11月30日OpenAI推出大型語言模型(LLM)以來，輝達、Meta、Vistra Corp、Super Micro Computer和Coinbase一直是史指中表現最佳的股票。

這使得與AI晶片、AI機台、AI電力和加密貨幣相關的主題，在過去兩年半中成為市場上最受追捧的股票之一。

AI 輝達 貨幣

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