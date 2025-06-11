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關稅戰導致通膨風險不退 調查估：Fed最快9月才降息

財經新聞組／綜合報導

《路透》調查大多數經濟學家指出，由於川普總統的關稅政策可能導致通膨再次抬頭的風險揮之不去，聯準會將至少在未來幾個月維持利率不變。

隨著4月宣布的90天關稅暫停期限7月9日接近，多數貿易談判仍未完成，預測人士不願改變本已脆弱的經濟前景。

人們對美國債務的擔憂日益加劇，眾議院通過全面減稅法案引發的債券發行熱潮也於事無補。

6日數據顯示，勞動市場沒有顯著壓力的跡象，顯示聯準會近期並不急於降息

在6月5日至10日接受《路透》調查的105位經濟學家中，除2人外，其餘均預測聯邦公開市場委員會(FOMC)將在6月17至18日的會議上維持聯邦基金利率在4.25-4.5%區間不變，該利率自今年初以來一直維持在該水平。

約55%的受訪者表示聯準會將在下季重啟降息，最有可能在9月，並將與利率期貨價格保持一致。這項預期與上個月相比沒有變化。

瑞銀首席美國經濟學家平格爾(Jonathan Pingle)表示，「只要勞動市場看來很好，預計FOMC將繼續維持利率不變，並使用各種言辭來鞏固其對抗通膨的可信度。除非付出代價，否則為什麼要發出相反的信號？」「目前，『灰色地帶』看起來更像是『炭』；委員會面臨大量的不確定性。」

由於預測美國貿易壁壘較高，通膨預期持續偏高。美國政府最近已將鋁和鋼鐵的關稅從25%提高至50%。

美國官員目前正在倫敦與中國高層官員進行貿易談判，尋求突破。

同時，消費者預計未來幾年物價壓力將飆升，經濟學家預測通膨率至少在2027年之前仍將遠高於聯準會2%的目標。

42%的少數受訪者預計，FOMC將在2025年第4季或之後恢復降息，另有20人預測今年不會降息。

利率 降息 聯準會

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