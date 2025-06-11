減肥藥當道麥當勞遭降評 股價跌7天 1年來最長連跌紀錄

在Redburn Atlantic將該漢堡連鎖店評級連降兩級至「賣出」，指減肥藥和通貨膨脹導致的消費模式轉變令人擔憂後，麥當勞 股價下跌1.41%，

麥當勞股價已連續7天下跌，創一年來最長的連跌紀錄。

Redburn Atlantic分析師路易克思(Chris Luyckx)寫道，隨著越來越多美國人轉向使用Ozempic之類的GLP-1藥物來減肥，麥當勞的年度收入可能受到高達4.28億元的衝擊，約占其系統銷售額的1%，「目前1%的拖累，隨著時間過去很容易累積到10%甚至更高，尤其是對於那些針對低收入 消費者或團體活動的品牌而言。」

他也將麥當勞的目標價調降至260元的華爾街 最低價，這意味著該股較10日收盤價還有15%的下跌空間。

今年第1季麥當勞美國同店銷售額下降3.6%，創下2020年疫情期間居家隔離以來的最大降幅。分析師表示，在過去43個月中，麥當勞等速食店的客流量有40個月出現下降。

雖然業績低迷，但麥當勞透過定價提高了平均交易額。但報告顯示，隨著在家用餐和外食價格差異的擴大，低收入消費者現在更傾向於在家用餐。

路易克思寫道：「雖然麥當勞品牌歷來受益於消費者在壓力時期的降價，但近年來，其菜單定價過高，給價值認知帶來了挑戰，導致客流量持續疲軟。」