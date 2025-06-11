美私營部門僅增3.7萬職位創2年來新低 就業市場艱難

報告呈現的健康勞動市場並不如表面上看來如此平穩。（美聯社）

就業市場通常只有兩種狀態：就業或是失業。而投資人密切關注的勞動市場數據，揭示了美國就業市場的另一個現況。

美國經濟5月新增就業13.9萬個，失業率穩定在4.2%。上周的職缺數據顯示，4月就業機會意外增加，不過招聘需求持續從疫情 後的高點回落。至少美國政府是這麼認為的。

然而，薪資處理機構ADP上周數據顯示，私營部門僅新增3.7萬個職位，為2023年3月、2年多來的最低水準。對於應屆大學畢業生和其他處於職場入門階段的人來說，就業市場多年來從未如此艱難。

將這些勞動市場數據與服務業和製造業的調查數據結合起來，一些經濟學家認為美國經濟正在出現「癱瘓」跡象。

正如杜魯門總統曾經說過的：當你的鄰居失業時，那是經濟衰退；而當你失業時，那就是經濟蕭條 。

換句話說，這句話或許可以理解為：當應屆大學畢業生在拿到畢業證書之前就找到工作時，那是經濟擴張；而如果他們在秋季開學時仍然失業，那就是經濟衰退。

在現代勞動市場中，成千上萬的人透過諮詢、合約工、自媒體等等方式拼湊出不同的收入來源，就業和失業之間的界線可能會變得模糊；但每周失業就濟金數據就沒那麼模糊了。

首次申請失業救濟金的人數仍然很低，上周為24.7萬人。雖然這是去年10月以來的最高水平，但巴克萊銀行經濟學家針對該報告表示這些數據「被誇大了」。

與此形成鮮明對比的是，持續申領失業救濟金的人數最近幾周已升至近4年來的最高水平，代表失業者很難找到新工作。

5月失業至少15周的美國人總數為250萬；而一年前的數字為231萬人。

多年來，勞動市場持續展現出韌性，但風險在於人們忽視了這種變化，忘記了雖然自身就業市場可能存在開關，但美國經濟規模過大，發展緩慢，難以跟上生活節奏的步伐。