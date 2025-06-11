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美股最錢線／IBM大型容錯量子電腦 預計2029年推出

財經新聞組／綜合報導

IBM宣布正在研發全球首台能夠零錯誤運作的大規模量子電腦。這台名為Starling的量子電腦預計將於2029年推出。

IBM表示，Starling將具備「容錯能力」，這意味著它能夠執行諸如藥物研發、供應鏈優化、半導體設計和金融風險分析等領域的量子運算，而不會出現目前困擾量子電腦、性能不如傳統電腦的錯誤。

IBM股價10日創下276.24元的歷史新高。過去一年該公司股價上漲超過60%，超過史坦普500指數約12%的漲幅。

IBM自1981年以來就涉足量子運算領域，同時，亞馬遜、谷歌和微軟等大型科技公司也一直在努力在這個蓬勃發展的市場中爭一席之地站穩腳跟。

一旦開發成功，像Starling這樣實用的量子電腦將能夠解決「傳統」電腦需要數十億年才能解決的問題。

人工智慧和傳統電腦都是依賴線性代數的「傳統」計算，而量子電腦則依賴量子力學和高等數學，這使得它們在解決網路安全、密碼學和化學等領域的某些問題方面更加有效。

與使用位元或一系列1和0的傳統電腦不同，量子電腦使用的是量子位元。量子位元是量子力學的一種函數，不是用1或0來表示，而是可以同時以1或0的形式存在，從而實現更強大的處理能力。但量子位元很脆弱，容易出錯。更糟的是，方程式中使用的量子位元越多，引入的誤差就越大。因此量子電腦必須使用糾錯碼來偵測和修正錯誤。

IBM表示，Starling將能夠無錯誤地執行大規模量子運算，因為該公司設計了一種新的糾錯碼，這將使其能夠顯著擴展電腦規模，而不會降低其準確性。

谷歌的Willow晶片使用一種名為「表面碼」的糾錯碼，但需要使用大量量子位元來執行量子運算，從而占用更多實體空間。IBM將使用一種名為qLDPC的糾錯碼，使用更少的量子位元。（財經新聞組）

量子電腦 IBM 量子運算

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