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民調：搖擺選民挺川普強硬處理洛杉磯動亂 紐森不得民心

財經簡訊

財經新聞組／整理

Uber與Wayve在英推出自駕

Uber宣布與自駕車技術公司Wayve合作，在英國啟動全自動駕駛試運行。Uber表示，此次試點將是該公司的首宗試點項目，允許用戶在沒有安全駕駛員在場的情況下乘坐Uber；這種自動駕駛標準被業內稱為「L4級」。自駕車在舊金山已是司空見慣，谷歌旗下的自駕合資公司Waymo也利用無人駕駛汽車提供商業叫車服務。Uber和Wayve將與英國政府以及負責監管的主要機構倫敦交通局密切合作，爭取在啟動試點計畫前獲得監管部門的批准和許可。

派拉蒙將裁減3.5%美國員工

派拉蒙全球公司(Paramount Global)將在美國裁員3.5%，即數百名員工，這是該公司最新一輪裁員計畫。該公司正努力應對傳統付費電視套餐業務的下滑以及宏觀經濟逆風的影響。根據內部備忘錄，該公司已於10日上午通知員工即將進行裁員。這份備忘錄來自3位執行長奇克斯(George Cheeks)、麥卡錫(Chris McCarthy)和羅賓斯(Brian Robbins)。去年6月，他們提出一項包括裁員和削減開支在內的未來計畫；並在去年8月開始將美國員工人數減少15%。

J.M. Smucker估獲利遜預期

Jif花生醬生產商J.M. Smucker預測全年獲利低於預期，原因是關稅不確定性和持續漲價擠壓了其狗零食和甜味烘焙食品的需求。包裝食品製造商一直在提高產品價格，以應對生咖啡等大宗商品成本上漲帶來的銷售下滑。J.M. Smucker也是受川普政府不斷變化的關稅政策衝擊最大的公司之一；該政策擾亂了全球商業秩序，並擾亂了消費者的購物。該公司預計每股全年獲利在8.5至9.5元之間，而分析師的預期為10.26元。

花旗銀行交易部門業績改善

花旗集團銀行業務主管拉加萬(Vis Raghavan)表示，即使對美國關稅「感到擔憂」，但本季其銀行和交易部門的業績將有所改善。他在投資人會議上告訴股東，第2季銀行手續費收入將年增中個位數百分比，而市場收入將年增中高個位數百分比。由於川普總統的關稅和財政政策擾亂市場，加劇了經濟不確定性，今年的交易活動陷入停滯。拉加萬表示，花旗客戶將10%的關稅視為「底線」，並正在分析如何消化10%至20%的進口關稅成本。

關稅 自駕車 川普

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