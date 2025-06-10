我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

川普旅行禁令生效 紐約移民團體集會抗議

亞洲散戶抄底美股的熱潮退散 等待川普下次再推「跳樓大拍賣」

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞洲散戶在今年4月「逢低買進」美股的熱潮正在快速消退。（路透）
亞洲散戶在今年4月「逢低買進」美股的熱潮正在快速消退。（路透）

今年4月，美國總統川普宣布對等關稅引發全球股市暴跌時，亞洲散戶紛紛湧入美股「逢低買進」，而最新數據顯示，這股熱潮正在快速消退。

根據官方數據，南韓散戶5月轉為美股淨賣方，拋售逾10億美元的美國股票，這是川普勝選以來首見。日本投資帳戶同期也減持約1.66億美元的美股ETF，創2023年4月以來最大減持規模。而新加坡當地一家券商的數據顯示，5月買進美股的交易人數較上月減少25%。

美國Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick觀察到這波退潮現象，他說：「當市場處於低點時，他們非常積極，但現在買盤已經減弱。」

亞洲散戶對美股的需求弱放緩正值標普500指數漲勢減弱之際。過去三周，該指數漲幅不到1%，在經歷了數月的劇烈波動後迎來難得的風平浪靜。

33歲的南韓散戶Han Jungsu說，「4月市場很容易操作，因為像疫情時一樣暴跌」他當時買進特斯拉等科技巨擘的股票，如今「已完成預定的買進目標，暫時觀望」。

美股未來走向很大程度取決於川普。25歲的新加坡散戶Joseph Goh坦言：「市場回到原先水準，我沒有再加碼。但如果川普再出招導致暴跌，我會買更多。」

這反映亞洲散戶的撤退可能只是暫時現象，許多人還在等待下一次進場機會。

美股 川普 新加坡

上一則

市場輪動新寵 白銀和白金今年報酬率雙雙超車黃金

下一則

機構投資人從避險模式轉向追高 史坦普500指數將一路狂飆？

延伸閱讀

邊境沙皇威脅逮捕 紐森喊「銬」 川普：我若是霍曼就抓

邊境沙皇威脅逮捕 紐森喊「銬」 川普：我若是霍曼就抓
洛杉磯掃蕩非法移民引示威衝突 白宮自認能「政治加分」

洛杉磯掃蕩非法移民引示威衝突 白宮自認能「政治加分」
特斯拉遭降級、馬斯克與川普鬧翻 為何股價還能上漲？

特斯拉遭降級、馬斯克與川普鬧翻 為何股價還能上漲？
川普旅行禁令生效 移民團體集會抗議

川普旅行禁令生效 移民團體集會抗議

熱門新聞

「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

2025-06-09 07:20
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
腸胃老是不舒服？這疾病少有人知道

腸胃老是不舒服？這疾病少有人知道