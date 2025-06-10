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AI落後+高營收被質疑 蘋果面臨前所未有監管、技術挑戰

財經新聞組／綜合報導
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在召開WWDC之際，蘋果正面臨政府監管和同業技術競爭的雙重挑戰。（路透）
在召開WWDC之際，蘋果正面臨政府監管和同業技術競爭的雙重挑戰。（路透）

蘋果在召開年度軟體開發者大會(WWDC)之際，也正面臨一系列前所未有的技術和監管挑戰。

在科技方面，蘋果在一年前的會上承諾的許多備受期待的人工智慧(AI)功能已被延後到明年，而其競爭對手，如 Alphabet旗下的谷歌和微軟，正利用一系列新的AI功能吸引開發者。蘋果這些未兌現的承諾包括對其數位助理Siri的關鍵改進。

在監管方面，美國和歐洲的法院準備拆除蘋果應用商店(App Store)高獲利的壁壘，就連該公司的一些前支持者也開始質疑其收費是否合理。

自今年年初以來，蘋果股價已下跌逾40%，跌幅超過谷歌，也落後於微軟靠AI驅動的股價漲幅。

蘋果已推出去年承諾的部分AI功能，包括一套寫作工具和圖像生成工具，但部分功能仍依賴ChatGPT創始人OpenAI等合作夥伴。《彭博》報導，蘋果今年可能會向開發者開放內部AI模型。

但分析師認為，蘋果尚未擁有技術專家所稱的「多模態」模型，也就是能夠同時理解圖像、音訊和語言的模型；這種模型可以支援智慧眼鏡，而智慧眼鏡已成為Meta Platforms的熱門產品。谷歌上個月表示，將與合作夥伴攜手重返智慧眼鏡領域。

雖然蘋果專注於售價3500元的Vision Pro頭戴式眼鏡，但谷歌和Meta卻抓住了智慧眼鏡這個機會，將其AI軟體實力攻入蘋果的硬體堡壘中，以更經濟的方式與蘋果抗衡；Meta的雷朋眼鏡售價均低於400元。

然而，蘋果的競爭對手在智慧眼鏡領域並未占有絕對優勢。Moor Insights & Strategy首席分析師塞格(Anshel Sag)表示，Meta的雷朋眼鏡仍然缺少一些功能，而谷歌尚未將其Gemini型號應用於大眾市場的眼鏡中。

塞格說，「Meta擁有無可爭議的領先優勢，但谷歌正在迅速趕上，並且可能擁有最適合這項工作的AI技術。」「Vision Pro很棒，但它只是開發者可以使用的樣品式產品。」

AI 谷歌 智慧眼鏡

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