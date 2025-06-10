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加州5月燃料進口創4年新高 舊金山油價一度比均價貴2倍

財經新聞組／綜合報導
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根據航運數據和貿易商統計，加州5月燃料進口量升至4年來最高水平，原因是煉油廠轉向亞洲的傳統貿易夥伴，並開闢了一些非常規航線，以彌補美國第二大石油消費州的石油短缺。

加州進口量的成長揭示了美國最大汽油和航空燃料市場的未來。在監管和成本壓力不斷增加、汽油需求下降的情況下，Phillips 66和瓦萊羅公司(Valero) 明年將關閉加州的兩家大型煉油廠，預計這些市場將更加依賴進口。

根據船舶追蹤機構Kpler的數據，加州5月石油產品進口總量增加至每日27.9萬桶，創2021年6月以來最高水準。

其中約占70%約18.7萬桶來自南韓和其他亞洲出口國，這些國家歷來是加州和其他西海岸各州的主要貿易夥伴，而這些州在地理位置上與美國墨西哥灣沿岸的主要煉油中心隔絕。

貿易商和分析師表示，雪佛龍、PBF能源和瓦萊羅公司旗下加州煉油廠近期停產，導致美國西岸市場供應緊縮，不得不增加進口。

WoodMac分析師Austin Lin表示，舊金山汽油價格曾有幾天比墨西哥灣沿岸價格高出每桶40多元，幾乎是今年以來21元平均價格的兩倍。

Kpler的數據顯示，加州從西岸煉油廠很少使用的貿易航線巴哈馬群島的進口量，在5月創下每日3.8萬桶的歷史新高。先前的紀錄是3月的2.9萬桶。

巴哈馬群島本身不煉油，但會將美國墨西哥灣沿岸煉油中心運來的燃油和混合油品出口到那裡再轉運；這是美國一項百年航運法的變通方案之一，目的是在管道運輸不足的情況下向東海岸供應燃油。

《瓊斯法案》禁止美國港口之間進行貨物運輸，除非由美國本土建造並配備當地船員的船舶運輸。然而，根據政府報告，截至2024年初，美國僅有55艘此類油輪，這使得它們昂貴且難以購買。

加州 墨西哥灣 石油

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