藥價降低談判 輝瑞：已與川普政府會面 氣氛友好但未承諾

輝瑞 執行長布爾拉(Albert Bourla)表示，輝瑞和其他製藥公司已與川普 政府會面，討論降低美國藥品價格，但尚未做出任何承諾。

川普總統上月發布一項行政命令，指示製藥商降低其藥品價格，使其與其他國家支付的價格一致。

根據該命令，政府將在30天內設定「最惠國」價格目標。美國衛生與公眾服務部(HHS)表示，預計美國製藥商將以其他高收入國家支付的最低價格來設定其產品價格。

布爾拉在高盛 全球醫療保健大會上表示：「我不知道30天後我們會聽到什麼。」「政府已經開始與各公司舉行一系列會議。這些會議氣氛友好，但並未深入探討實質內容。」並補充說，會議主要集中在高層想法上。

目前尚不清楚美國政府將採用何種機制來降低藥品價格。分析師和法律專家表示，該政策將難以實施。

布爾拉表示，由於美國向歐洲國家施壓要求支付更多費用，他相信這些國家的價格可能會上漲。並表示，如果美國採取價格管制措施，輝瑞可能會考慮將某些藥品價格凍漲的國家不納入政府報銷範圍。

他說，「我認為我們不會將我們的產品從這些國家的市場上撤下，而只是將它們從報銷範圍中移除。」「但我們會將它們留在開放市場上。」