美股最錢線／經濟強勁成長限制回調 分析師：前景樂觀

華爾街策略師對美股轉趨樂觀，摩根史坦利 和高盛 集團的策略師們都表示，強勁的經濟成長將限制夏季的任何回調。

摩根史坦利策略師威爾森(Michael Wilson)表示，美國企業獲利前景的大幅改善，顯示史坦普500指數年底前將表現良好。他重申12個月目標價為6500點，相當於較當前水準再上漲約8%。他去年年中放棄長期看空的立場。

威爾森在報告中寫道：「我們堅信4月的大幅下跌代表一輪更長時間回跌的結束，這波回跌始於一年前獲利修正幅度變化率達到峰值的時期。」各家分析師調升評級「讓我們對美股12個月前景保持樂觀」。

高盛策略師柯斯汀表示，近期市場走勢顯示，投資人將樂觀的成長前景納入投資考量，經濟敏感型類股的表現優於更安全的防禦性類股。

雖然宏觀數據惡化會增加股市短期下跌的風險，但柯斯汀表示，「由於軟數據的改善和華盛頓的政策利多消息，市場信心正在持續加強。」

他在報告中寫道：「如果軟數據的復甦持續下去，即使硬數據走弱，也應該能夠支撐股市回報。」

在川普總統於4月暫停部分關稅後，史指出現反彈。近期經濟數據也顯示勞動市場健康，推動了史指反彈；目前僅較2月歷史高點下跌約2%。話雖如此，由於貿易相關的不確定性，史指今年表現仍落後於國際同業。

包括摩根大通 和花旗集團在內的多位策略師近日調升了史指的年底目標價，原因是看好川普貿易戰帶來的最嚴重衝擊已經過去。摩根大通認為，調升目標價也意味著該指數在2025年底前不會再上漲，但這與先前預期下跌12%的目標價相比，仍是個大逆轉。