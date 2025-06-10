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美股最錢線／經濟強勁成長限制回調 分析師：前景樂觀

財經新聞組／綜合報導
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華爾街策略師對美股轉趨樂觀，摩根史坦利高盛集團的策略師們都表示，強勁的經濟成長將限制夏季的任何回調。

摩根史坦利策略師威爾森(Michael Wilson)表示，美國企業獲利前景的大幅改善，顯示史坦普500指數年底前將表現良好。他重申12個月目標價為6500點，相當於較當前水準再上漲約8%。他去年年中放棄長期看空的立場。

威爾森在報告中寫道：「我們堅信4月的大幅下跌代表一輪更長時間回跌的結束，這波回跌始於一年前獲利修正幅度變化率達到峰值的時期。」各家分析師調升評級「讓我們對美股12個月前景保持樂觀」。

高盛策略師柯斯汀表示，近期市場走勢顯示，投資人將樂觀的成長前景納入投資考量，經濟敏感型類股的表現優於更安全的防禦性類股。

雖然宏觀數據惡化會增加股市短期下跌的風險，但柯斯汀表示，「由於軟數據的改善和華盛頓的政策利多消息，市場信心正在持續加強。」

他在報告中寫道：「如果軟數據的復甦持續下去，即使硬數據走弱，也應該能夠支撐股市回報。」

在川普總統於4月暫停部分關稅後，史指出現反彈。近期經濟數據也顯示勞動市場健康，推動了史指反彈；目前僅較2月歷史高點下跌約2%。話雖如此，由於貿易相關的不確定性，史指今年表現仍落後於國際同業。

包括摩根大通和花旗集團在內的多位策略師近日調升了史指的年底目標價，原因是看好川普貿易戰帶來的最嚴重衝擊已經過去。摩根大通認為，調升目標價也意味著該指數在2025年底前不會再上漲，但這與先前預期下跌12%的目標價相比，仍是個大逆轉。

高盛 摩根大通 摩根史坦利

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