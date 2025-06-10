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特斯拉遭降級、馬斯克與川普鬧翻 為何股價還能上漲？

編譯葉亭均／即時報導
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特斯拉（Tesla）連遭兩家股票研究機構調降投資建議評級。(路透)
特斯拉（Tesla）連遭兩家股票研究機構調降投資建議評級。(路透)

特斯拉（Tesla）連遭兩家機構調降投資建議評級，但股價周一（9日）仍逆轉早盤沉重跌幅，收盤勁揚逾4%，分析師認為，市場預期特斯拉可望在6月12日於發表自駕計程車Robotaxi，是帶動股價反彈的因素。

股票投資評級 從「買進」調降至「持有」

投資研究機構Argus Research和Baird在周一分別將特斯拉股票投資評級，從「買進」調降至「持有」，凸顯出在特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普關係鬧翻之後，華爾街對這家電動車大廠的展望疑慮加劇。

Argus Research分析師表示，「展望未來，我們擔心川普與馬斯克之間的口水戰，以及電動汽車租稅減免政策到期，可能進一步削弱對特斯拉新車的需求」。Baird也表達了類似觀點，表示降評的原因包括市場對自駕計程車的高度期待、馬斯克的「關鍵人物風險」、馬斯克與川普之間的衝突、電動車市場競爭、電動車稅收抵免的取消，以及估值問題。特斯拉目前的本益比為約150倍。

這次評級遭調降，是特斯拉面臨的最新挑戰。特斯拉股價今年來下跌約24%，9日收盤大漲4.5%至每股308.58美元。特斯拉股價在川普重返白宮後一度上漲，因馬斯克曾大力支持川普，但目前較去年12月峰值已下跌近40%。

近期股價的大部分跌幅源於上周馬斯克與川普之間的公開矛盾。盡管馬斯克隨後表示願意緩和矛盾，但雙方的緊張關係仍被視為籠罩在股價上的重大不利因素。

川普保留白宮星鏈服務 暗示馬斯克還可以談

不過，川普周一晚間的說法，幫助特斯拉股價擺脫降評帶來的壓力。川普重申希望結束與馬斯克的公開爭執，並告訴記者將在白宮保留星鏈服務，並祝福馬斯克「一切順利」。盡管如此，川普表示可能會把他買的那輛特斯拉汽車從白宮場地開走，並暗示該馬斯克主動談了，「我想如果我是他，我會想跟我談談」。

特斯拉傳利多消息 將發表Robotaxi

至於特斯拉接下來可望迎接的利多，是市場傳出該公司將在6月12日發表Robotaxi，不過，特斯拉尚未確認細節。管理層曾在4月22日的財報電話會議中表示，相關計畫進展順利，目標仍是6月推出。

特斯拉 馬斯克 川普

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