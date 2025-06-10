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IonQ 10.8億收購英新創同業

總部位於馬里蘭州的量子計算公司IonQ宣布將以10.75億元收購英國量子計算新創公司Oxford Ionics。

該公司表示，Oxford Ionics 創辦人拜蘭思(Chris Ballance)和哈提(Tom Harty)將在收購完成後繼續留在IonQ。今年5月，IonQ收購了總部位於波士頓的新創公司Lightsynq，該公司專注於光子互連和量子記憶體。

花旗：Fed將僅降息75基點

由於5月就業報告強於預期，且勞動市場原本正在降溫，花旗集團將對降息的預測從7月延後到9月，預計今年將降息3次而非4次。

預計今年聯準會將在9月、10月和12月分3次平均降息75個基點。之前預測的降息幅度為100個基點。花旗也預測聯準會將在2026年1月和3月分別降息25個基點。

高通24億收購Alphawave

高通同意以約24億元現金收購倫敦上市的半導體公司Alphawave IP Group Plc，以擴展其人工智慧(AI)技術。

兩家公司發表聲明表示，該報價相當於Alphawave每股約183便士；比3月31日Alphawave和高通披露談判前的最後一個交易日股價溢價96%。該交易仍需獲得監管機構和股東批准，預計將於2026年第1季完成。

華納兄弟探索明年一分為二

媒體巨頭華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)宣布計劃明年分拆為兩家上市公司。隨著消費者從有線電視轉向串流媒體，媒體業迎來了最新變革。

華納兄弟探索公司將分拆為一家串流媒體及影視工作室，旗下將包括其電影資產和串流服務HBO Max；以及一家全球網路公司，旗下將包括CNN、TNT體育和探索頻道等業務。華納兄弟探索公司預計於2026年中期完成分拆。

Chipotle推出更辣的田園醬

Chipotle Mexican Grill希望美國人對田園醬料(ranch)的熱愛能夠提振其銷量。這家墨西哥捲餅連鎖店將於6月17日推出Adobo Ranch醬，這款醬料的辣度更高。

Adobo Ranch醬早已超越沙拉，成為披薩、雞翅和薯條的點綴。這是Chipotle自2020年推出queso blanco以來推出的首款新醬料。Chipotle今年第1季同店銷售額自2020年以來首次下滑，高層表示這是由於消費者對經濟情勢的擔憂加劇而導致的銷售額下滑。

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