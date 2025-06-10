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洛杉磯抗議潮凸顯勞動市場降溫 德銀：供給震撼大於關稅

編譯吳孟真／綜合外電
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洛杉磯6日起連日爆發對移民執法單位突襲的抗議潮，且抗議有擴大跡象。（歐新社）
洛杉磯6日起連日爆發對移民執法單位突襲的抗議潮，且抗議有擴大跡象。（歐新社）

洛杉磯6日起連日爆發對移民執法單位突襲的抗議潮，且抗議有擴大跡象。在這背後，外籍移工減少，揭示美國勞動市場降溫風險，正改變經濟組成，並危及過去推動其成長的因素。德銀表示，移民大幅縮減所造成的供給震撼，將遠大於川普關稅措施。

川普8日部署2000名國民兵進駐加州洛杉磯，鎮壓抗議亂象，是數十年來，美國總統首次在州政府未請求支援的情況下，派遣軍隊進入緊急區域。

美國勞工部在抗議潮於6日爆發的同時，發布最新就業報告，數據顯示外籍移工就業人數連續兩個月的下滑幅度，寫2020年新冠疫情造成邊境封鎖以來之最。

德銀分析指出，川普就任以來，美國西南邊境每月入境人數降至1.2萬人，遠低於2022年1月至2024年6月間的每月平均20萬人。

德銀外匯研究主管薩拉維洛斯說，「所有人都在關注關稅衝擊之際，美國經濟的真實故事是移民人口的崩潰：相較過去幾年，移民人數驟減逾九成，相當於勞動力成長放緩逾200萬人」，「這對經濟造成的負面供應震撼，深遠程度遠大於關稅」。

薩拉維洛斯說，近年來美國的高就業成長和低工資、這個恰到好處的組合，是美國經濟一大動力，如今卻面臨朝相反方向發展的風險，而「就如2022年的能源震撼所示，負面的供應震撼，對（美元）匯率而言並非好消息」。德銀也警告，移民人口崩潰將對金融市場造成更廣泛的影響，包含美元在內。

另外，美國就業市場走弱應為聯準會（Fed）提供降息論據，但移工減少，一方面也將扼殺勞動人口成長、推高薪資、增添通膨壓力。

儘管川普認為就業成長放緩是Fed該降息的原因，但其掃蕩移民的舉措，卻讓Fed更有理由觀望，因為倘若就業人口縮減，失業率數據的代表性也將受限。而失業率持穩，能讓Fed官員聚焦於通膨之上。

川普關稅也讓經濟前景混沌不明。外界預期美國經濟將放緩，並伴隨物價上漲，這將導致Fed維持物價穩定與充分就業的使命，相互衝突。

移民 川普 關稅

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