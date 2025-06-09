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「女股神」伍德：若只能投資一間企業 非它莫屬

編譯魏紹揆／綜合外電
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「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）
「女股神」伍德（見圖）最推薦的股票是特斯拉。（路透）

方舟投資（Ark Invest）執行長、擁有「女股神」稱號的伍德（Cathie Wood）表示，若她只被允許投資一檔股票，她會選擇特斯拉

伍德在投資人巴特利特（Steven Bartlett）主持的播客（podcast）節目「執行長日記」（The Diary Of A CEO）上，被問到最推薦的一檔股票。她這麼描述特斯拉：「原因是這樣，它結合了三大主要平台，機器人、儲能、以及人工智慧（AI），「且這不會止步於robotaxi，之後還有人型機器人的題材，而我們給予的目標價2,600美元，尚未把人型機器人納入考量。我們就是單純認為這是一家值得投資的企業」。

伍德執掌的方舟投資在去年6月，為特斯拉給出2,600美元的目標價。她3月接受彭博訪問表示仍堅持看法，預估特斯拉的股價將在五年內漲至2,600美元。

伍德告訴巴特利特，馬斯克對於Optimus人形機器人的努力，將為特斯拉提升生產效率和創造新的營收來源。馬斯克上月接受CNBC訪問表示，預計到2030年將每年生產100萬台Optimus。

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