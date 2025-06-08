「最不受青睞」美30年公債本周例行標售 將成考驗市場關鍵

美國財政部周四將發售220億美元30年期公債，市場可藉此了解投資人對30年期美債胃口明顯下降之際的實際需求。(路透)

全球投資人近來對長天期公債興趣缺缺，本周例行的美國30年期公債標售案，成為本周華爾街難得關注的市場焦點。

美國財政部周四將發售220億美元30年期公債，市場格外關注投標結果，想了解投資人對30年期美債胃口明顯下降之際的實際需求。

Brandywine Global Investment Management 基金經理人麥金泰爾（Jack McIntyre）說：「這一輪標售被視為市場信心的測試。30年期美債感覺是當前最不受青睞的公債。」

近幾周，債務和財政赤字疑慮不斷擴大，導致部分投資人遠避長債，其他投資人則要求更高風險溢酬，因此推升全球長債殖利率 。

美國30年期公債殖利率上月一度衝上5.15%，逼近20年高點；截至周五仍報4.94%，較3月水準高出逾半個百分點。

殖利率走高正值美國擴大舉債、政府支出依舊高漲之際，勢必加重籌資壓力。外界預估，眾院 通過的川普稅收和支出法案版本，未來數年恐讓美國預算赤字再增數兆美元；穆迪評等公司上月已調降美國信用評等。

羅格斯大學商學院金融學教授、前基金經理人霍夫曼（Fred Hoffman）說：「我們正走上令人憂心的財政趨勢，」

霍夫曼表示，他將公債標售結果；包括拍賣「尾差」（得標殖利率和發行前交易的殖利率之差）和投標金額是否大幅超過發行規模，都將透露需求強弱。外資投標動向同樣備受關注。

霍夫曼「如果這次和接下來的標售持續出現尾差擴大、投標倍數難看，那就麻煩了。」

美國30年期公債殖利率曾在4月11日當周飆升46個基點，創下1987年以來最大漲幅，當時市場議論紛紛到底是誰在大賣美債。

日本 財務省周一公布數據顯示，日本投資人4月淨賣出1兆700億日圓（117.4億美元）的美國公債，創去年10月以來新高。