我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

下令對洛杉磯部署軍隊 川普：確保強而有力的法律秩序

500萬元非人人拿得出手「川普金卡」人氣不如預期

花旗調升美股目標 估史坦普500有5%上漲空間

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

花旗集團（Citi）的股票策略師將他們對美股史坦普500指數的年底目標上調至6,300點，理由是看好美國大型股帶來的結構性多頭氛圍，而且對基本面的看法更加樂觀。

花旗分析師對史坦普500指數的新目標，代表若以上周五收盤計算，還可能有5%的上漲空間。新的目標也比分析師先前預估的5,800點上調。

策略師們對2026年年中設定的目標為6,500點，代表未來12個月內有高個位數的報酬機會，策略師Scott Chronert率領的團隊在報告中指出，對AI相關交易的信心重燃，有助支撐估值，「毫無疑問，政策波動仍可能持續，伴隨著許多其他風險，這讓我們對追高保持謹慎，但更願意在回檔時買進」。

關稅衝擊已經消退，但預料市場還會有更多波動。策略師認為，政府不太可能在市場擔憂和反彈下，仍堅持更嚴苛的關稅威脅。

策略師預期的樂觀情節是，在政策疑慮環伺的背景，科技與AI股將帶動市場上漲；悲觀情節則反映嚴峻的政策風險與溫和的經濟衰退風險。

樂觀情節下，年底目標為7,000點，悲觀情境為5,200點；2026年年中的樂觀目標為7,500點，悲觀目標為4,800點。

史坦普500 關稅 AI

上一則

李在明拚經改 擬追加150億美元預算 韓股強心針

延伸閱讀

美元看貶到明年上半年 投資人預期美股有望再創新高

美元看貶到明年上半年 投資人預期美股有望再創新高
封面故事／牢記4個E 切忌頻繁交易

封面故事／牢記4個E 切忌頻繁交易
美股史坦普500站上6000點 未來能再登新高？全看這2件事

美股史坦普500站上6000點 未來能再登新高？全看這2件事
香港5月PMI回升 仍落入緊縮區間

香港5月PMI回升 仍落入緊縮區間

熱門新聞

「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

2025-06-07 07:20
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17
川普關稅戰讓加州保稅倉庫業生意興隆。示意圖。圖為加州長灘港貨車。(路透)

川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

2025-06-06 20:02

超人氣

更多 >
凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫

凱特葬禮計畫曝光 代號「雷丁橋行動」威廉王子親自規畫
華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

華人大爺大媽組團偷摘櫻桃 下場慘了

下半年3生肖財富事業齊飛 屬牛運勢逆轉獲重用、他貴人運最強旺

下半年3生肖財富事業齊飛 屬牛運勢逆轉獲重用、他貴人運最強旺
班農爆料白宮口角衝突：貝森特罵馬斯克「騙子」後遭撞飛

班農爆料白宮口角衝突：貝森特罵馬斯克「騙子」後遭撞飛
馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作

馬斯克與川普鬧翻後拋組新政黨 楊安澤聯繫盼合作