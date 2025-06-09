川普關稅政策太難猜 進口商採購縮手 恐推升物價

零售商困惑觀望，運來美國港口的貨櫃數量便隨之減少。（路透資料照片）

美國聯邦貿易法院（The Court of International Trade）5月28日晚間裁定，白宮援引的緊急法案並沒有授權總統對幾乎所有國家徵收關稅 ，川普 不得採行激進的關稅措施，但隔天聯邦上訴法院翻盤，暫緩關稅無效禁令；關稅政策前景讓人摸不著頭緒，港口、進口業者及零售商 不敢放手進口，全美可能商品供不應求、推升物價。

川普高喊課關稅以來，全美港口的貨物進口量如同新冠疫情期間般不斷下降。進口相關業者好不容易盼到法院裁定川普無權恣意課關稅的好消息，喜上眉梢才短短一天，馬上因為川普關稅政策再度復活而大受衝擊。

所以，即使有關稅下調的消息傳出，港口也不會馬上湧入進口商品；依此推估，未來幾個月全美展售商品將減少，人們日常購物成本將隨之增加。

4月進口額大減684億

美國人口普查局（Census Bureau）5月底公布的預估貿易數據顯示，4月全美進口額大減684億美元；零售商為了趕在高關稅生效前採購，3月大量囤積商品。進口規模大幅下降，零售商庫存緩衝資源可能減少，對於未來高額關稅將難以規避，最終將導致消費者物價上漲。

全國零售商聯合會（National Retail Federation）供應鏈暨海關政策副總裁高德（Jonathan Gold）認為，人們原本預期所有商品會突然恢復進口。但由於大家對整個形勢發展持謹慎態度，目前尚未看到大規模進口熱潮。

川普5月初將對中國進口商品關稅從145%驟降至30%，但是，全美若干大港口進口量未見反彈。洛杉磯港（Port of Los Angeles）報告稱，5月最後一周進口量比去年同期下降30%；代表西雅圖和塔科馬（Tacoma）兩個港口的西北海港聯盟（Northwest Seaport Alliance）也公布衰退數據，4月最後一周到5月第一周，進口量下降30%，與去年相比的降幅更大。

5月底法院之間的裁定拉鋸使貿易情勢更添混亂。先是聯邦貿易法院裁決阻止川普關稅措施，包括對多數進口商品徵收10%關稅、對中國及墨西哥和加拿大徵收更高關稅等，白宮隨即上訴，聯邦上訴法院隔天裁定，在雙方6月提交書面辯論意見之前恢復實施川普關稅政策。

零售商往往必須提前幾個星期、甚至好幾個月規畫進貨，法院、政府之間忽晴忽雨的談判令人困惑、無所適從。

零售商進貨計畫大亂

高德形容，這就像打乒乓球般不斷來回彈跳；業者試圖了解情況，零售商實在很難提前計畫。

零售商困惑觀望，運來美國港口的貨櫃數量便隨之減少。洛杉磯港45%的貨品來自中國，該港口執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，對中國徵收30%關稅已經讓許多零售商大呼吃不消，負擔得起成本的零售商目前正在運送已生產出來的產品，但還沒有對工廠下新訂單。

塞羅卡觀察到，在貿易政策和關稅訊息持續波動的影響下，許多人採觀望態度。

洛杉磯港的情況略見好轉。預計6月第一周將有9.6萬個大貨櫃抵達，多於5月最後一周的6.9萬個；6月第二周料將有10.6萬個貨櫃抵達。不過，與去年同期相較，貨櫃數量仍減少9.4%。

塞羅卡進一步說明，6月前兩周貨櫃量遠不及預期目標。10艘原定6月抵達的貨船被取消，並沒有如觀察人士所預期般進口回溫甚至大幅增加，充其量只是溫和回升，僅止於趕上之前的規模。

業者不只面對成本問題，還有時間緊迫的挑戰。為期90天的互惠關稅暫停期7月9日將屆滿，與中國之間的90天關稅暫停期則是8月12日到期；塞羅卡說，對進口業來說，90天暫停期很短，只夠下訂單、生產貨物並準備運往洛杉磯。

額外成本轉嫁消費者

不過，仍有專家預估，進口可能激增，但具體情況難料。

海事戰略和貿易物流公司Hackett Associates合夥人哈克特（Daniel Hackett）認為，貨架空置倒不會是什麼大問題，但因為充滿太多不確定性，可能會有額外成本，終將轉嫁給消費者。

沃爾瑪（Walmart）、家庭站（Home Depot）和目標百貨（Target）等多家大型零售商已表示將提高價格以減輕關稅影響。

供應鏈行家哈克特說，業者喜歡凡事可預測，充滿不確定性恐怕導致成本增加。