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川普關稅政策太難猜 進口商採購縮手 恐推升物價

文／周芳苑
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零售商困惑觀望，運來美國港口的貨櫃數量便隨之減少。（路透資料照片）
零售商困惑觀望，運來美國港口的貨櫃數量便隨之減少。（路透資料照片）

美國聯邦貿易法院（The Court of International Trade）5月28日晚間裁定，白宮援引的緊急法案並沒有授權總統對幾乎所有國家徵收關稅川普不得採行激進的關稅措施，但隔天聯邦上訴法院翻盤，暫緩關稅無效禁令；關稅政策前景讓人摸不著頭緒，港口、進口業者及零售商不敢放手進口，全美可能商品供不應求、推升物價。

川普高喊課關稅以來，全美港口的貨物進口量如同新冠疫情期間般不斷下降。進口相關業者好不容易盼到法院裁定川普無權恣意課關稅的好消息，喜上眉梢才短短一天，馬上因為川普關稅政策再度復活而大受衝擊。

所以，即使有關稅下調的消息傳出，港口也不會馬上湧入進口商品；依此推估，未來幾個月全美展售商品將減少，人們日常購物成本將隨之增加。

4月進口額大減684億

美國人口普查局（Census Bureau）5月底公布的預估貿易數據顯示，4月全美進口額大減684億美元；零售商為了趕在高關稅生效前採購，3月大量囤積商品。進口規模大幅下降，零售商庫存緩衝資源可能減少，對於未來高額關稅將難以規避，最終將導致消費者物價上漲。

全國零售商聯合會（National Retail Federation）供應鏈暨海關政策副總裁高德（Jonathan Gold）認為，人們原本預期所有商品會突然恢復進口。但由於大家對整個形勢發展持謹慎態度，目前尚未看到大規模進口熱潮。

川普5月初將對中國進口商品關稅從145%驟降至30%，但是，全美若干大港口進口量未見反彈。洛杉磯港（Port of Los Angeles）報告稱，5月最後一周進口量比去年同期下降30%；代表西雅圖和塔科馬（Tacoma）兩個港口的西北海港聯盟（Northwest Seaport Alliance）也公布衰退數據，4月最後一周到5月第一周，進口量下降30%，與去年相比的降幅更大。

5月底法院之間的裁定拉鋸使貿易情勢更添混亂。先是聯邦貿易法院裁決阻止川普關稅措施，包括對多數進口商品徵收10%關稅、對中國及墨西哥和加拿大徵收更高關稅等，白宮隨即上訴，聯邦上訴法院隔天裁定，在雙方6月提交書面辯論意見之前恢復實施川普關稅政策。

零售商往往必須提前幾個星期、甚至好幾個月規畫進貨，法院、政府之間忽晴忽雨的談判令人困惑、無所適從。

零售商進貨計畫大亂

高德形容，這就像打乒乓球般不斷來回彈跳；業者試圖了解情況，零售商實在很難提前計畫。

零售商困惑觀望，運來美國港口的貨櫃數量便隨之減少。洛杉磯港45%的貨品來自中國，該港口執行董事塞羅卡（Gene Seroka）表示，對中國徵收30%關稅已經讓許多零售商大呼吃不消，負擔得起成本的零售商目前正在運送已生產出來的產品，但還沒有對工廠下新訂單。

塞羅卡觀察到，在貿易政策和關稅訊息持續波動的影響下，許多人採觀望態度。

洛杉磯港的情況略見好轉。預計6月第一周將有9.6萬個大貨櫃抵達，多於5月最後一周的6.9萬個；6月第二周料將有10.6萬個貨櫃抵達。不過，與去年同期相較，貨櫃數量仍減少9.4%。

塞羅卡進一步說明，6月前兩周貨櫃量遠不及預期目標。10艘原定6月抵達的貨船被取消，並沒有如觀察人士所預期般進口回溫甚至大幅增加，充其量只是溫和回升，僅止於趕上之前的規模。

業者不只面對成本問題，還有時間緊迫的挑戰。為期90天的互惠關稅暫停期7月9日將屆滿，與中國之間的90天關稅暫停期則是8月12日到期；塞羅卡說，對進口業來說，90天暫停期很短，只夠下訂單、生產貨物並準備運往洛杉磯。

額外成本轉嫁消費者

不過，仍有專家預估，進口可能激增，但具體情況難料。

海事戰略和貿易物流公司Hackett Associates合夥人哈克特（Daniel Hackett）認為，貨架空置倒不會是什麼大問題，但因為充滿太多不確定性，可能會有額外成本，終將轉嫁給消費者。

沃爾瑪（Walmart）、家庭站（Home Depot）和目標百貨（Target）等多家大型零售商已表示將提高價格以減輕關稅影響。

供應鏈行家哈克特說，業者喜歡凡事可預測，充滿不確定性恐怕導致成本增加。

關稅 零售商 川普

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