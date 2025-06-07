我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州人口回升 去年增近13萬人全美第一

紐約州眾議會 通過亞裔教育平權提案

怒批「政策一團糟」 川普促Fed降息有理？白宮首席經濟學家這麼說

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）
總統川普6日力促聯準會主席鮑爾（右）降息1個百分點。（路透）

總統川普6日力促聯準會（Fed）主席鮑爾降息「整整1個百分點」，並批評央行貨幣政策一團糟。但市場不認為9月前Fed會降利率，剛出爐的5月就業數據看來也蠻像樣。那麼，為何白宮還催促Fed降息？

白宮首席經濟顧問米倫6日接受CNBC專訪時表示，美國通膨情勢良好，「毫無跡象顯示通膨或通膨威脅再度冒出」。

經濟學家普遍認為，川普關稅政策將壓制成長並激升通膨。但米倫聲稱這個觀點受到誤導，並指出2019年川普1.0實施關稅，並未導致通膨現跡。

米倫說，通膨不見蹤影而經濟仍穩健，Fed就能從緊縮政策退場，讓利率「正常化」。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）去年12月停止降息，此後聯邦資金利率目標區間維持在4.25%~4.5%至今。Fed官員形容這是「稍具限制性」的利率水準，可抑制需求、讓通膨降溫。

Fed理事沃勒也呼應米倫的看法。大力支持降息的沃勒上周表示，關稅只會導致物價水準「一次性」上漲、暫時推升通膨，這讓Fed今年稍後得以降息。

不過，即將卸任的費城聯邦準備銀行總裁哈克認為，基於當前政策環境混沌不明，此刻Fed調整利率的時機未到。他6日接受CNBC訪問時說，Fed應「坐等這種不確定性自行化解，此刻依據假設情況採取預防性行動，是一大錯誤」。

哈克認為，今年下半年若是通膨率降回Fed的2%目標，的確有可能降利率。

衍生性商品交易員認為，Fed將在9月和12月降息。Fed官員的預測中位數則是今年降息兩次。FOMC下次決策會議訂於6月17日至18日舉行。

降息 利率 川普

上一則

美股史坦普500站上6000點 未來能再登新高？全看這2件事

延伸閱讀

美中敲定第二輪貿易談判 6/9在倫敦登場

美中敲定第二輪貿易談判 6/9在倫敦登場
決裂… 川普拒和馬斯克通話 稱他「那個瘋子」

決裂… 川普拒和馬斯克通話 稱他「那個瘋子」
俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由
德國總理首訪美身段柔軟 川普稱俄烏戰現況像小孩打架

德國總理首訪美身段柔軟 川普稱俄烏戰現況像小孩打架

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
受電動車製造商特斯拉股價下跌的拖累，史坦普500指數收跌。路透

馬斯克與川普反目 特斯拉股價重挫 拖累美股

2025-06-05 16:51
Counterpoint下修蘋果和三星今年智慧手機出貨量成長預測，預估三星出貨量將原地踏步。路透

蘋果不是最慘…關稅打擊 這家手機大廠出貨量恐零成長

2025-06-04 11:48
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
多明尼加以美麗的海灘聞名，近年製造業也逐漸崛起。美聯社

美企撤出中國 這個加勒比海島國成製造業新熱點

2025-06-05 13:17

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚

加熱剩菜時忽略一步驟 當心病菌吃下肚
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學