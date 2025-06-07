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美股史坦普500站上6000點 未來能再登新高？全看這2件事

編譯劉忠勇／綜合外電
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策略師認為，若美國通膨數據不如市場擔心的那麼火熱，反而趨緩，那可能成為推升股市挑戰前高的動因。（路透）
策略師認為，若美國通膨數據不如市場擔心的那麼火熱，反而趨緩，那可能成為推升股市挑戰前高的動因。（路透）

美國股市周五收在2月來最高，就業數據舒緩對經濟衰退的疑慮。市場也對美中貿易緊張關係緩和寄予厚望，美國總統川普表示雙方代表將在下周一會談。除貿易談判的進展外，通膨在內的經濟數據將成為美股能否再次向歷史新高叩關的關鍵。

美股三大指數周五上漲均逾1%，史坦普500指數站上6,000點關卡。一周下來，史坦普500指數和道瓊工業指數分別上漲1.5%和1.2%，那斯達克上漲2.2%。

費城半導體指數周五上漲0.5%，周線上漲5.9%；台積電ADR漲0.9%，已連漲五日，周線漲幅高達6.1%。

就業報告讓不少投資人鬆了一口氣，歷經數周對關稅以及對美國企業衝擊的疑慮一掃而空。數據顯示，上月美國新增就業13.9萬人，優於市場預期，外界原先擔心川普總統發動貿易戰會導致景氣下滑，迄今尚未出現。

美國10年期公債殖利率漲至4.507%，高於上周的4.418%。最近幾個交易日，由於擔心經濟走緩，投資人紛紛湧向政府債券，這一交易趨勢在周五出現逆轉。

就業數據公布後，川普再度施壓聯準會（Fed），要求一次降息一個百分點，再次對Fed主席鮑爾施壓。

如今，史坦普500指數周五收盤距離2月創下的歷史高點只差2.3%之遙。

Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德（Jim Baird）說：「市場氣氛仍偏謹慎。雖然已自低點回升，但我認為投資人仍在等待更明確的方向。」

駿利亨德森投資公司經理人赫茲（Adam Hetts）說：「接下來整個夏季公布的數據將格外關鍵，能否釐清情勢就看他們了。」

美國5月消費者物價指數（CPI）報告將在周三公布，可能首度反映關稅調高的數據，這份報告也是Fed 在17至18日會議前，最後幾項重要的經濟指標之一。

據FactSet調查的經濟學家估計，若排除波動較大的食品與能源價格，5月核心CPI年增率將從2.8%升至2.9%。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲（Jay Woods）說：「若通膨數據不如市場擔心的那麼火熱，反而趨緩，那可能成為推升股市挑戰前高的動因。」

貿易談判仍是市場關注焦點，川普對多項關稅所設的90天緩衝期，都將於7月8日到期。Crossmark Global Investments投資長杜爾（Bob Doll）提醒：「華府政策走向仍有不少變數。」

川普 史坦普500 關稅

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