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川普：下一任聯準會主席 人選決定即將公布

未來一周注意蘋果WWDC開發者大會等 美股四大觀察變數

記者張瀞文／台北即時報導
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蘋果今年WWDC和去年相同，AI仍是重點。（路透）
蘋果今年WWDC和去年相同，AI仍是重點。（路透）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅，留意川普關稅動向、與各國貿易代表就關稅協議的談判進展等。

其次是經濟數據，未來一周將公布的數據包括6月密西根大學消費者信心指數初值、5月CPI、PPI。

第三是企業財報，未來一周公布財報的美國企業包括甲骨文、Adobe、Gitlab。

第四是蘋果WWDC開發者大會：美東時間6/9(一)下午1點舉行，預計將揭露最新iOS 26、iPadOS 26、macOS 26、tvOS 26、watchOS 26、visionOS 26等軟體更新，但不一定會發表新產品。

富蘭克林投顧指出，美國貿易法院日前裁定川普部分關稅措施無效且下令「撤銷並永久禁止執行具爭議性的關稅」，暫停了30%中國關稅、25%加墨關稅、10%基準關稅，但不影響25%汽車與零組件、鋼鋁關稅，但在川普政府火速上訴後，美國聯邦上訴法院已暫時中止這項裁定。

後續來看，富蘭克林投顧指出，由於這項訴訟很可能打到美國最高法院，可能需花費12-18個月時間。最高法院甚至可能因美國期中選舉臨近而決定在選舉後做出裁定，法律戰曠日廢時，反而可能使關稅政策前景面臨更大不確定性。

富蘭克林投顧表示，雖然川普關稅措施面臨法律戰且不確定性高，但川普正積極推進「大而美法案」，包含延長減稅、提高債務上限、鬆綁能源政策等，冀望能在國慶日(7/4)前通過。若法案順利通過，仍有助舒緩部分市場不安。

關稅 川普 期中選舉

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