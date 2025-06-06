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川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

編譯潘勛／即時報導
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川普關稅戰讓加州保稅倉庫業生意興隆。示意圖。圖為加州長灘港貨車。(路透)
川普關稅戰讓加州保稅倉庫業生意興隆。示意圖。圖為加州長灘港貨車。(路透)

川普總統幾乎對全球開打關稅戰，讓大小進口商暈頭轉向，供應鏈陷入紊亂，唯有造福了海關保稅倉庫業，業者們忙得不可開交，生意興隆，愈做愈大。

「moneywise」網站報導，加州「林克斯物流」(Lynx Logistics)老闆賈西亞(Francisco Garcia)表示，拜川普關稅政策所賜，自己最近忙到幾乎沒得睡覺，但他可不像其他企業主，因為憂心經濟而輾轉反側，而是因為業務量太火了。

美國海關及邊界保護局(U.S. Customs and Border Protection)容許各公司把商品進口到美國，放進如賈西亞的保稅倉庫，而不必事先在進口前就付關稅。

保稅倉庫一般用在讓各公司暫時把商品運進一個國家，接下來再運到另一國，過程中不必繳關稅。只是現在，很多公司利用保稅倉庫來避免川普「解放日」關稅可能造成的經濟傷害。

因川普關稅而獲利的不僅「林克斯物流」，許多企業都在找方法，不因川普貿易新政而財務受影響太嚴重。

產業房地產仲介商瑞恩姆(Danny Reaume)表示，各國貿易商對保稅倉庫的詢問度真的大爆炸，以往他的公司一般30天期間會接到一到兩通的保稅倉庫徵詢電話，但解放日關稅宣布後全然改觀，現在每個月接到這類電話超過100通。

雖說川普解放日關稅很多暫停實施，但各公司擔心全球貿易戰終成現實，所以急著用保稅倉庫設施，把商品先入境美國，而不必立即支付關稅。

瑞恩姆表示，供應鏈業界人人都想把庫存先弄進美國、弄進西岸市場，讓商品先免繳關稅，期盼接下來30到90天問題能獲解決。

林克斯物流最近獲美國海關批准，擴大保稅倉庫空間，以滿足顧客的需求。賈西亞表示，需求量如此之大，公司一直在擴張，「很快貨物會塞滿到倉庫邊緣」，公司打算把倉儲量增加到200%。

關稅 川普 供應鏈

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