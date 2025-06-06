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蘋果App Store爆炸性成長 去年銷售額近1.3兆美元

財經新聞組／綜合報導

蘋果宣布，其應用程式商店(App Store) 2024年的銷售額和帳單總額接近1.3兆元。

這項研究結果源自於蘋果委託Analysis Group的伯莉(Jessica Burley)和波士頓大學教授佛萊德金(Andrey Fradkin)撰寫的報告。報告顯示，過去5年，應用程式商店實體商品和數位商品的銷售額均呈現爆炸性成長，從2019年的5140億元攀升至去年的1.29兆元。

約78%銷售額、價值1.01兆元來自實體商品和服務銷售，其中包括一般零售、旅遊、外帶和叫車等類別。另有10%來自數位商品和服務，例如遊戲應用程式內購買。最後12%來自應用程式內廣告收入。

美國占應用程式內購買和應用程式內廣告相關銷售額和帳單總額的大部分，分別為530億元和750億元。中國是最大的實體商品和服務市場，規模達4840億元，遠超過美國的2770億元。

研究指出，蘋果透過應用商店收取的佣金不到1.3兆元的10%；蘋果對透過App Store購買的數位商品和服務的銷售額收取30%的佣金。在蘋果小型企業計畫中，上一年收入達到100萬元的開發者支付的佣金將降低至15%。

對於訂閱，該公司第一年收取30%佣金，之後每年降至15%。

世界各國政府都在審查蘋果App Store的運作方式。

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