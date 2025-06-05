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微軟股價創新高 市值超越輝達登頂 分析：AI變現力強

編譯季晶晶／綜合外電
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微軟（Microsoft）股價周四(5日)創新高，以3.48兆美元的市值重登王座。(路透)
微軟（Microsoft）股價周四(5日)創新高，以3.48兆美元的市值重登王座。(路透)

微軟（Microsoft）的股價周四(5日)創新高，衝破近一年前寫下的紀錄，這波強勢反彈使市值暴增逾8000億美元到3.48兆美元，略勝AI時代另一大贏家輝達（Nvidia）的3.42兆美元，登上市值冠軍寶座。這家軟體巨擘受到投資人普遍看好，儼然成為人工智慧浪潮中的最大贏家之一。

這支股票最終上漲0.8%，收紅在467.68美元，突破了去年7月創下的前高，相較於4月的低點，已飆漲超過30%，今年累漲11%，表現遠優於那斯達克100指數。

微軟最新財報印證多頭觀點：它將是AI領域的主導者，而且還是能將AI技術實質變現的少數企業之一，緩解了市場對其砸重金投資AI能否獲致回報的憂慮。

財報顯示該公司強勁的成長趨勢，市場對其雲端運算和AI服務的需求火熱，在動盪市況中，這家公司宛如避風港，基本上不受關稅和總經前景不確定性衝擊。不過為控制AI相關開支，微軟近期正大刀闊斧進行裁員。

Clearstead Advisors資深董事Jim Awad表示：「微軟產品線布局完善，AI變現能力出眾，三、四年後回頭看，它將是AI革命最大受益者之一。」

儘管微軟曾是「美股七雄」最久未創新高的股票，但始終未失寵。根據美國銀行的數據，純多頭基金裡有91%持有微軟，是最受機構青睞的股票。此外，彭博追蹤的分析師有超過90%給予「買入」評級，完全沒人建議賣出。

雖然被一致看好偶爾會被視為反向指標，但華爾街似乎認為微軟的漲勢不會很快結束：平均目標價預示未來12個月還有將近10%上漲空間。

Awad說：「微軟應可維持強勁增長，股價完全談不上高估。當市場共識高度一致時確實讓人不安，但這次大家恐怕是對的。」

微軟 AI 華爾街

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