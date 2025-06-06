小摩看好亞太私人信貸市場

摩根大通亞太區信貸、貨幣和新興市場銷售主管Serene Chen表示，摩根大通認為亞太地區私人信貸市場擁有巨大的成長潛力，並將重點放在包括澳洲和印度 在內的亞洲國家。她表示，小摩自2019年以來一直在該地區積極拓展私人信貸業務，目標客戶是那些沒有投資級評級但基本面強勁的中型企業。全球關稅不確定性和市場波動促使一些公司尋求私人信貸作為傳統貸款 機構的靈活融資替代方案，這使得規模達2兆元的私人信貸產業受益。

Humana支持醫保支付設限

根據《華爾街日報》報導，Humana已告知國會工作人員，將支持削減支付該行業額外數十億美元的計費行為舉措。報導根據一份提供給工作人員的政策概述，該公司願意支持對保險公司從家訪診斷記錄中獲得的豐厚報酬設定新的限額。在6500萬享有「聯邦醫療保險 」(Medicare)投保的人群中，近一半參加了由私人保險公司經運的「聯邦醫療保險優勢計畫」（Medicare Advantage）。保險公司為每位患者支付固定費率，但對於患有多種健康狀況的患者，可以支付更高的費率。

Flipkart獲准在印提供貸款

《路透》報導，沃爾瑪旗下Flipkart已獲得印度央行和銀行監管機構頒發的貸款許可證，允許其直接向其平台上的客戶和賣家提供貸款。這是印度儲備銀行首次向印度大型電商企業頒發非銀行金融公司(NBFC)許可證，允許其發放貸款但不得吸收存款。目前，大多數電商平台都與銀行和NBFC合作提供貸款，但獲得貸款許可證將使印度最大的電商公司Flipkart能夠直接發放貸款，這對該集團來說是一種更有利可圖的模式。

金佰利34億出售紙巾股權

舒潔紙巾製造商金佰利克拉克與巴西紙漿製造商Suzano達成協議，出售其國際紙巾業務的多數股權，該業務估值約為34億元。該交易以戰略合作夥伴關係的形式進行，將組成一家新的合資企業，其中金佰利克拉克持股49%。預計交易將於 2026 年中期完成，Suzano將在交易完成時向金佰利克拉克支付約17.3億元現金，收購合資企業51%的股份，而且有權在特定時間並符合特定條件的情況下收購金佰利克拉克的所有持股。