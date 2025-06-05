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美5月勞動市場疲態 ADP私營部門就業僅增3.7萬人 2年最低

財經新聞組／綜合報導
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美國4日公布有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，由於勞動市場疲象顯現，民間新增就業僅3.7萬人，5月私營部門就業增幅放緩至近乎停滯的水平，跌至兩年多以來最低水平。

報告說明，5月就業人數僅增加3.7萬個，低於4月下修後的6萬個和《道瓊》預測的11萬個。這是自2023年3月ADP數據公布以來的最低單月就業總數。

備受關注的美國勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)非農就業數據將於6日公布。預計非農就業人數將增加12.5萬個，失業率穩定在4.2%。

雖然兩份報告的數據經常出現差異，有時差距很大，但在人們對更廣泛的經濟狀況提出質疑之際，ADP數據提供了就業狀況的另一個觀點。

ADP首席經濟學家理查森(Nela Richardson)表示：「在年初強勁成長之後，招聘勢頭正在減弱。」

數據公布後，川普總統在他的「真相社交」網站上呼籲聯準會和主席鮑爾降低利率：「ADP數據出爐！鮑爾『太晚了』，現在必須降息。他太固執了！歐洲已經降息9次了！」

商品生產業當月淨裁員2000人，其中自然資源及礦業裁員5000人，製造業裁員3000人，但建築業裁員6000人。

服務業方面，休閒和旅館業增加3.8萬以及金融活動增加2萬提供了一些強勁跡象。然而，專業和商業服務業裁員1.7萬人，教育和衛生服務業裁員1.3萬人，貿易、運輸和公用事業裁員4000人，對總體就業構成壓力。

員工少於50人的公司裁員1.3萬人，而員工人數在500人以上的公司裁員3000人。中型企業裁員4.9萬人。

理查森表示，薪資方面，留任人員的年薪成長4.5%，跳槽人員的年薪成長7%，與4月相比幾乎沒有變化，仍維持「強勁」水準。

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