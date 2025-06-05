全球貿易緊張打亂行情 聯國：關稅推高美國進口海鮮價

聯合國 貿易和發展會議(UNCTAD)發布報告指出，全球貿易緊張局勢可能會擾亂海洋商品貿易，並推高魚類主要進口國美國的海鮮價格。

報告指出，美國總統川普已對幾乎所有海鮮徵收10%的關稅 ，而中國則面臨30%的關稅。

報告指出：「由於國內生產規模擴大的能力有限，魚類產品價格可能會上漲。」

報告指出，由於過度捕撈，美國的野生魚類資源有限，擴大國內水產養殖規模需要時間。例如，鮭魚養殖的生產周期為3年。

根據UNCTAD的數據，美國每年出口價值45億元的魚類，進口價值160億元的魚類。

UNCTAD預測，55%主要魚類產品出口到美國和中國的巴西可能會將其海鮮轉向國內市場或其他貿易夥伴。

隨著各國尋求不同的市場出口其產品，貿易路線的變化也可能導致一些海上貨運服務需要減弱。

聯合國報告發現：「海運產品關稅的提高或波動可能會擾亂傳統的貿易流動，對消費者和出口商都產生影響。」

UNCTAD指出，鋼鐵和鋁的關稅已經推高了造船成本和魚價。

報告還發現，氣候變遷 、過度捕撈和生物多樣性喪失正日益威脅全球海洋貿易。