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黃仁勳才傳賣股 Nvidia董事出脫400萬股套現5.5億美元

編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）近日股價表現強勁，再度奪下市值王寶座，但同時也傳出高層人士出脫持股變現。(路透)
輝達（Nvidia）近日股價表現強勁，再度奪下市值王寶座，但同時也傳出高層人士出脫持股變現。(路透)

身價億萬的輝達（Nvidia）董事史蒂文斯（Mark Stevens）在本周出脫逾100萬股輝達股票，此時正值輝達股價擺脫年初低迷表現並強勢反彈。這是繼上周傳出執行長黃仁勳已安排好今年要賣出600萬自家股票後，再傳輝達高層賣股的消息。

美國證管會（SEC）周三提交的文件顯示，史蒂文斯這批售股是分別在周一、周二進行操作，套現近1.5億美元。

這些交易是周一所提交的售股計畫的一部分，而整體計畫是出售至多達400萬股的輝達股票，依當時價格計算約5.5億美元。美林證券（Merrill Lynch）負責執行這些交易。

不過，周一的「144表格」申報文件並未承諾史蒂文斯將繼續賣掉剩餘的300萬股。去年9月，他也提交過類似文件，計劃出售300萬股，但最終僅在一個月內分批出售了不到六分之一的計劃出脫股份。

根據彭博億萬富豪指數，現年65歲的史蒂文斯身價約98億美元，主要是來自輝達股票、投資組合以及對NBA球隊金州勇士的持股。

史蒂文斯並未回覆彭博的置評請求。輝達則不願回應。

輝達股價近期因樂觀的財報而大漲，擺脫美國總統川普在「解放日」祭出關稅政策後的頹勢。輝達股價從4月觸及今年低點後，迄今大漲近50%，4日收盤報每股141.92美元。

史蒂文斯是輝達的第二大個人股東，僅次於執行長黃仁勳，在公司的持股占比約0.2%。這位創投家與其他兩位董事會成員因輝達在AI領域的成功而成為億萬富豪。

史蒂文斯最早於1993年在紅杉資本（Sequoia Capital）任職期間投資輝達，並自當年起擔任董事至2006年，之後於2008年重新加入董事會至今。

其他輝達高層也透露售股計畫。輝達上周揭露，黃仁勳於3月20日採用一項新的10b5-1計畫，計劃年底前賣出600萬股。以4日收盤價計算，這些股票價值約8.5億美元。

黃仁勳周三還申報，他在6月2日向其基金會及一個捐贈者建議基金捐贈66萬股股票，依照周一收盤價計算，這些股票價值超過9,000萬美元。

輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）也要依據計畫，在明年3月24日之前出售50萬股持股，當前市值超過7,000萬美元。另一位董事西威爾（Brooke Seawell）在3月安排了要出售約110萬股的計畫。

根據追蹤企業內部人士交易的Washington Service數據，去年輝達內部人士出脫持股的總價值超過創紀錄的20億美元。數據顯示，2025年迄今，內部人士僅進行了少數幾筆交易，總價值約3,000萬美元的交易，直到史蒂文斯本次出售才有大動作的售股操作。

輝達 黃仁勳

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