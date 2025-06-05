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川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

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AI需求強 慧與業績超出預期

慧與(Hewlett Packard Enterprise)第2季營收和獲利均超出華爾街預期，得益於其人工智慧(AI)伺服器和混合雲端業務的需求。但還是提列了13.6億元的減損準備。

生成式AI的蓬勃發展推高了慧與針對 AI 優化伺服器的需求。這些伺服器搭載輝達(Nvidia)處理器，可以執行複雜的應用程式。根據LSEG彙編的數據，截至4月30日當季，該公司營收76.3億元，高於分析師平均預期的74.5億元。調整後每股獲利38分，高於預期的32分。

特斯拉5月中國銷量年減15%

特斯拉的中國電動車銷量在5月出現連續第8個月下滑，因為這家美國汽車製造商的銷售陷入中國這個全球最大汽車市場的殘酷價格戰中。

中國乘用車市場資訊聯席會(CPCA)的數據顯示，5月中國產Model 3和Model Y交車量年減15%至6萬1662 輛；4月則下降了6%。其中國產電動車交車量較上季成長5.5%。特斯拉在歐洲大部分地區的電動車銷售也持續低迷，因為其車型陣容老化以及執行長馬斯克的政治活動阻礙了買家購買意願。

利率雖降 房貸申請量連3減

上周房貸利率略有下降，但這並未刺激房貸需求。根據美國抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節性調整的指數，上周房貸總申請量較前周下降3.9%，為連續第3周下滑。

符合貸款資格的30年期固定利率房貸平均合約利率從6.98%降至6.92%；過去兩個月利率波動幅度非常小。對每周利率變動最敏感的房貸再融資申請量本周仍下降4%，但較去年同期高出42%。去年同期利率高出15個基點，因此差異並不大。

格芯投資金額增至160億元

晶片製造商格芯(GlobalFoundries)宣布計劃將其投資計畫增至160億元，新增的10億元用於資本支出，另外30億元用於研發多項新興晶片技術。

該公司表示正在與川普政府合作，將晶片製造技術及其供應鏈的各個環節引入美國。格芯將此次擴張歸功於人工智慧硬體的蓬勃發展。這波趨勢也使台積電等其他晶片製造商受益。預計這10億元的資本支出將用於支持其在紐約州和佛蒙特州的工廠擴建。該公司2024年宣布投資120億元，用於未來10年之後的投資。

利率 AI 特斯拉

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