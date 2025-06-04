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Meta簽核電長約以滿足AI電力需求 為什麼NVIDIA成了贏家？

編譯劉忠勇／綜合外電
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若沒有Meta的承諾，Clinton核電廠恐因自2017年以來仰賴零排放電力補貼到期而面臨關廠風險。(美聯社)
若沒有Meta的承諾，Clinton核電廠恐因自2017年以來仰賴零排放電力補貼到期而面臨關廠風險。(美聯社)

Meta和能源公司Constellation簽下一紙長達20年的核電採購合約，延續科技巨人因應資料中心電力需求大增而與傳統電力產業合作的趨勢。

合約長達20年，可見Meta看好這波人工智慧（AI）熱潮不會退燒，這對輝達（NVIDIA）無疑是利多。Meta正全力投入AI基礎設施建設，4月調高2025年資本支出預測，從原先的600億至650億美元，提高至640億至720億美元。Meta主要仰賴輝達的AI晶片來支撐其運算需求。

Meta在網誌文章中說：「我們對核能的投資，將確保擁有足以支撐AI創新所需的強大能源基礎建設，進而帶動經濟成長，並為社會做好迎向未來的準備。」

核能與大型資料中心需求相符，可提供全天候穩定電力；相較之下，風力和太陽能在無風或陰天時發電效能受限。

Meta此舉顯示，大型科技公司正為AI基礎建設投注長期資源，不只著眼於明年或後年，更是在為未來數十年的電力供應布局。這凸顯業界對AI熱潮的信心和決心。

自2027年6月起，Meta將向Constellation位於伊利諾州的Clinton乾淨能源中心購買約1.1 GW（百萬瓩）電力，相當於這座核電廠一座核電機組的全部供電。這項長約不僅確保電廠持續運作，也有助於其未來取得營運執照的展延。若沒有Meta的承諾，這座核電廠恐因自2017年以來仰賴零排放電力補貼到期而面臨關廠風險。

這項交易可望成為大型科技公司一種合作模式的範例：一方面支持現有核電廠持續運轉，另一方面也規劃以新建核電廠和其他能源來源來供應資料中心所需電力。

去年9月，Constellation也宣布將重啟美國歷來最嚴重核災地點「三哩島」核電廠，並和微軟簽下為期20年的售電合約。

Google最近也承諾將資助三座新核電設施的開發，之前也和小型模組化反應爐（SMR）業者Kairos Power合作。亞馬遜去年10月投資逾5億美元發展SMR，今年3月則收購一座由Susquehanna核電廠供電的資料中心園區。

亞馬遜、Google和Meta等在內的科技巨人今年3月加入連署由世界核能協會發起的宣言，呼籲全球核電產能在2050年前增加兩倍。

這次和Constellation的交易是Meta首度正式跨足核能領域。去年12月，Meta曾發出徵求合作夥伴共同開發核電項目，目標是在美國新增1至4GW的先進核能產能。這項計畫仍在進行中，和這次支持Clinton核電廠的合作案是分開的。

Meta AI 輝達

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