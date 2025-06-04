獲中國放鬆限制 波音成美最佳貿易談判工具 股價已漲20%

波音積弱不振，但卻是美國貿易談判的最佳棋子。（路透）

當貿易戰 無法避免時，把企業拿來作為談判工具將大有裨益；這對波音 公司來說特別明顯。

波音公司已成為美國政府最青睞的貿易談判工具。它剛與幾個海灣國家、英國達成協議，並獲中國放鬆限制。今年以來，波音股價已上漲逾20%。

美國商銀艾普斯坦(Ronald Epstein)為首的分析師將波音公司評級調升至「買入」，部分原因是該公司已成為白宮最青睞的貿易工具，「為未來的全球貿易談判開創先例」，這將繼續提振這家航太製造商的股價。

與看漲輝達 (Nvidia)的理由類似，波音公司從貿易戰中受益並非因為關稅本身，而是因為該公司對美國政府的戰略重要性為交易創造了機會，使其產品成為談判的籌碼。波音公司在海外市場獲得飛機訂單，輝達則是在與北京的談判中獲准銷售受限的電腦晶片。

備受矚目的墜機調查和廣為報導的門栓事故損害了該公司的聲譽；生產延誤以及外界對企業領導人為了財務捷徑而犧牲卓越工程傳統的批評，進一步打擊了波音公司。

波音公司作為一家重量級美股和美國實力的象徵，擁有如此重要的地位，有助於解釋為什麼該公司被當作棋子，以及如何進一步努力將其公司命運與政府政策掛鉤，從而推動其扭轉局面。

波音公司的法律困擾可能也在消退。美國司法部上月與波音公司達成協議，允許這家飛機製造商避免因兩起致命的737 MAX墜機事故而受到詐欺指控。

但該公司擺脫危機模式的決心依然脆弱。美銀分析師表示，「即使有這麼多積極的數據，波音與其股東、客戶和監管機構之間的信任仍然極其脆弱。」

正如去年的一些調查發現，一些消費者願意支付更多費用來避免搭乘波音飛機。

對波音來說，重返美國巨頭地位的挑戰或許過於艱鉅。但在貿易不確定性中脫穎而出本身就是一項壯舉，或許這就已經足夠了。