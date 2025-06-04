我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

Trader Joe's今夏7款限量商品引瘋搶 這個僅6月有賣

獲中國放鬆限制 波音成美最佳貿易談判工具 股價已漲20%

財經新聞組／綜合報導
波音積弱不振，但卻是美國貿易談判的最佳棋子。（路透）
波音積弱不振，但卻是美國貿易談判的最佳棋子。（路透）

貿易戰無法避免時，把企業拿來作為談判工具將大有裨益；這對波音公司來說特別明顯。

波音公司已成為美國政府最青睞的貿易談判工具。它剛與幾個海灣國家、英國達成協議，並獲中國放鬆限制。今年以來，波音股價已上漲逾20%。

美國商銀艾普斯坦(Ronald Epstein)為首的分析師將波音公司評級調升至「買入」，部分原因是該公司已成為白宮最青睞的貿易工具，「為未來的全球貿易談判開創先例」，這將繼續提振這家航太製造商的股價。

與看漲輝達(Nvidia)的理由類似，波音公司從貿易戰中受益並非因為關稅本身，而是因為該公司對美國政府的戰略重要性為交易創造了機會，使其產品成為談判的籌碼。波音公司在海外市場獲得飛機訂單，輝達則是在與北京的談判中獲准銷售受限的電腦晶片。

備受矚目的墜機調查和廣為報導的門栓事故損害了該公司的聲譽；生產延誤以及外界對企業領導人為了財務捷徑而犧牲卓越工程傳統的批評，進一步打擊了波音公司。

波音公司作為一家重量級美股和美國實力的象徵，擁有如此重要的地位，有助於解釋為什麼該公司被當作棋子，以及如何進一步努力將其公司命運與政府政策掛鉤，從而推動其扭轉局面。

波音公司的法律困擾可能也在消退。美國司法部上月與波音公司達成協議，允許這家飛機製造商避免因兩起致命的737 MAX墜機事故而受到詐欺指控。

但該公司擺脫危機模式的決心依然脆弱。美銀分析師表示，「即使有這麼多積極的數據，波音與其股東、客戶和監管機構之間的信任仍然極其脆弱。」

正如去年的一些調查發現，一些消費者願意支付更多費用來避免搭乘波音飛機。

對波音來說，重返美國巨頭地位的挑戰或許過於艱鉅。但在貿易不確定性中脫穎而出本身就是一項壯舉，或許這就已經足夠了。

波音 輝達 貿易戰

上一則

川普關稅風波加劇 OECD大砍美國今年經濟預測至1.6%

下一則

對美債疑慮漸深 壽險業轉向布局英、澳公司債

延伸閱讀

華爾街日報：中國立場轉硬 貿易談判將要求美放行晶片

華爾街日報：中國立場轉硬 貿易談判將要求美放行晶片
波音客機因貿易戰被拒 中國終於點頭下個月開始接收

波音客機因貿易戰被拒 中國終於點頭下個月開始接收
波音747巨無霸風頭勁

波音747巨無霸風頭勁
波音CEO：6月恢復飛機交付中國

波音CEO：6月恢復飛機交付中國

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45
美國銀行（BofA）分析師認為，川普提倡低稅收、低關稅及低利率的政策三連發，可能讓投機風氣再起，並在市場上引發新一輪泡沫危機。（歐新社）

投機風氣再起？川普政策三連發 美銀分析師：恐引發新一輪泡沫

2025-05-31 18:22

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深
「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘

「對不起，我受不了啦」 馬斯克批預算法案 一吐胸中塊壘