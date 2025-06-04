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美股最錢線／獲利能力強 七巨頭重返榮耀

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數創下30多年來最佳的5月表現，很大程度上得益於科技「七巨頭」的再起。

蘋果、Alphabet、微軟、亞馬遜、Meta、特斯拉輝達(Nvidia)合計貢獻史指5月漲幅的62%。其中輝達和特斯拉領漲，當月漲幅超過20%。7支股票中有6支表現超過史指5月6.2%的漲幅，而蘋果是當月唯一下跌的股票。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯在給客戶的報告中寫道，大型科技公司近期的出色表現代表「美股這個重要類股擁有真正的成長動力」；並補充說：「資本回流美國大型科技股的事實進一步證明市場終於站穩了腳跟。」

推動這些股票上漲的因素有很多。但其中最主要的或許是大型科技公司持續創造比史指其他成分股更強勁的獲利成長。

根據FactSet資深獲利分析師巴特斯的數據，在最近公布的第1季財報中，「七巨頭」的利潤年增27.7%，遠高於史指其他493家成分股9.4%的增幅。

整體而言，「七巨頭」的獲利成長超出華爾街預期11.7%，而其他493家成分股的獲利預期僅超出4.6%。

花旗美國股票策略師佩蒂特(Drew Pettit)指出，這也解釋了為何過去一個月市場上漲時，「七巨頭」的表現優於其他股票。Roundhill七巨頭ETF過去一個月上漲約11%，約為史指同期回報率的兩倍。

佩蒂特表示：「由於關稅擔憂以及一些宏觀因素，例如投資猶豫和購買猶豫，市場正在重回成長軌道。當估值相對於歷史水平並不便宜時，不妨投資那些有獲利潛力的股票。」

嘉信理財資深投資策略師戈登(Kevin Gordon)指出，在2月底開始並持續至4月的拋售潮中，大型科技股也領跌市場，「總體而言，科技股和『七巨頭』受到的打擊最為嚴重。」「因此，看到它們反彈幅度最大也就不足為奇了。」（財經新聞組）

特斯拉 輝達 華爾街

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