和川普有關的比特幣ETF快上市了 紐交所提出申請文件

和美國總統川普有關的「Truth Social比特幣ETF」正邁向上市。圖為川普去年出席比特幣大會。(路透)

川普 媒體科技集團（Trump Media & Technology Group）距離推出與比特幣 連動的ETF顯然又邁進一步，投入針對散戶推出的熱門加密投資產品領域。

紐約證交所集團（NYSE Group）周二（3日）提出監管文件，申請讓「Truth Social比特幣ETF」上市，這檔ETF是採用美國總統川普的社群平台所命名。

川普擁有多數持股的川普媒體公司在2月就已為投資產品註冊品牌，這些產品的主題和川普的政策優先項目相關，包括比特幣在內。該公司已與被稱為「美國優先資產管理公司」、總部位於紐澤西州的顧問公司Yorkville Advisors簽署正式協議，協助這些投資產品通過批准流程。

根據周二的文件，新基金Truth Social ETF由Yorkville America Digital擔任贊助商，這檔ETF將買賣比特幣並追蹤其價格變動。Foris DAX信託公司將擔任其持有數位貨幣 的託管機構。文件中未提及川普本人，也沒有列出這檔ETF的交易代號或費用細節。

Yorkville和川普媒體公司未立即回應媒體的置評請求。

如果這檔基金獲得批准，它將成為美國超過60檔與比特幣連動的ETF之一。不過，由於這檔ETF與川普有所關連，可能因而受惠。川普目前推動有利於比特幣的立法，而且還談到要建立國家加密貨幣準備。

彭博資訊資深ETF分析師巴爾丘納斯（Eric Balchunas）表示：「一方面，這是相當新的領域，也顯示出川普公司對比特幣的大力背書；但另一方面，這只是在一塊非常擁擠的領域中提出很常見的申請，要吸引資金流入與市場流動性仍具挑戰。」

這檔ETF是眾多與川普相關的企業正在發展的加密貨幣相關業務之一。川普媒體公司近宣布將舉債投資比特幣，並曾表示會投資自家發行的ETF。

不過，這些關聯也引發道德專家的批評，理由是政策制定與自身財務利益之間存在衝突。白宮先前表示，川普不參與其名下企業運作。他已將價值約40億美元的川普媒體股份轉交給由其兒子小唐納·川普（Donald Trump Jr.）控制的信託基金。