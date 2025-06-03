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全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

魏哲家：人形機器人有成果 多買台積股票

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

編譯劉忠勇／綜合外電
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自4月隨川普總統宣布調高美國關稅觸底後，MSCI全球指數已反彈高達19%。(路透)
自4月隨川普總統宣布調高美國關稅觸底後，MSCI全球指數已反彈高達19%。(路透)

全球股市正逼近歷史高點，部分分析師認為，在逢低買盤支撐下，後市仍有上漲空間。

MSCI全球指數距離2月18日創下的收盤高點887.72點僅差0.5%。自4月隨川普總統宣布調高美國關稅觸底後，這指數一路反彈，累計漲幅已達19%。

SGMC Capital創辦人Massimiliano Bondurri 接受彭博電視訪問時說：「很多投資人可能覺得錯過行情，現在正等待回檔機會，把資金重新投入市場。」

隨股市收復川普宣布全面關稅以來的跌幅，且部分關稅政策出現反轉，德銀（Deutsche Bank）也調高對美股的展望。德銀首席策略師查達（Bankim Chadha）領銜提出報告，將標普500指數今年底目標從6,150點上調至6,550點，也就是說，較本周一收盤的5,935.94點尚有10%的上漲空間。

查達指出，川普政府近期在貿易政策上態度「轉趨柔和」，若關稅的負面影響持續發酵，預料會進一步鬆手。

德銀原先因4月關稅原先7,000點的目標大砍12%至6,150點，但當時也準確料到市場動盪將迫使白宮態度轉向。

查達在報告中寫道：「我們的基本情境是假設美國政府在貿易政策上釋出明確讓步後，股市將出現一波明顯反彈。」他補充說：「這次政府讓步的時間比我們預期的還早。」

關稅 川普

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