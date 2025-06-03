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第2個拿下川普關稅協議是這國？商務部長：快談成了

全球股市離歷史高點僅一步之遙 因這原因還可能再漲

美股最錢線／首席分析師調升預期 但漲幅平平

財經新聞組／綜合報導
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在經歷5月的強勁反彈之後，華爾街分析師目前給予史坦普500指數成分股買入評級家數，是20多年來最多；但這通常是市場即將回檔出現泡沫的跡象。

不過Jefferies分析師格林鮑姆(Andrew Greenebaum)認為，一旦深入研究，就沒什麼好擔心的。

他的看法是：雖然史指每5支個股就有4支以上獲得買入評級，但根據分析，這些評級背後的目標價意味著未來12個月史指僅會上漲10%。這很接近該指數的歷史平均水平，應該可以緩解人們對當前反彈已經結束的擔憂。

由於川普總統的關稅攻勢有所緩和，史指已從4月低潮反彈近20%。然而，在川普及其政府對貿易政策態度反覆的背景下，分析師和策略師們一直在努力規劃未來的發展方向，有時預測未來，有時又推翻先前的預測。

川普的臨時關稅政策迫使策略師預期出現劇烈波動。在4月大幅下修美股預期後，有些人又開始改變預測。Yardeni Research創辦人亞德尼(Ed Yardeni)和高盛集團美股首席分析師柯斯汀(David Kostin)都在下修預期後又調升了預期。

但經濟學家警告，即使自川普4月2日推出高關稅以來，針對關稅的言論有所平息，但其對企業和消費者信心的損害已經造成，並可能在未來幾個月的經濟數據中得到體現。

格林鮑姆表示，分析師對個股的預測比史指年底目標價更能反映市場走向，因為後者更考慮了各公司的利潤。

他計算未來12個月史指的累計目標價，最終判定落在6528點，這意味著史指較30日收盤價上漲10%。

他表示，如果分析師評級和目標價能作為股市表現的指標，那麼情況看起來一切如常。但這並沒有阻止預言家們的擔憂，「你或許可以忽略策略評論，專注於基本面，因為分析師們並沒有看到公司基本面出現下滑。」

川普 關稅 美股

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