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才退出政治圈 馬斯克為xAI卯勁籌資數十億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
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馬斯克淡出政治，將重心轉回旗下事業。(路透)
馬斯克淡出政治，將重心轉回旗下事業。(路透)

馬斯克旗下人工智慧新創公司 xAI 正透過發售50億美元債務來籌資，此外，xAI啟動一項3億美元釋股交易，對這個公司估值高達1,130億美元。隨著馬斯克淡出政治，重新將重心轉回旗下事業，這筆資金可望支應他在美國擴建AI基礎設施的計畫。

彭博引述知情人士報導，摩根士丹利承銷這次 xAI的發債利息達兩位數。籌資所得將用於興建位於曼菲斯的大型資料中心，協助馬斯克擴大AI布局。

英國金融時報另引述知情人士報導，新一波釋股允許員工將持股轉讓給新投資人，也確認今年3月 xAI 收購社群平台 X 時所訂下的估值。

馬斯克上周宣布退出政治圈，可見他急於重拾企業經營主軸。過去幾個月他積極投入2024年大選，也是主要金主，成為美國總統川普的重要幕僚和固定隨行人員。

彭博引述知情人士報導，50億美元的發債案包括浮動利率貸款、固定利率貸款和優先擔保票據。資金將用於一般營運用途。

初步定價討論顯示，浮動利率貸款利差約為基準利率加7個百分點，而優先票據的收益率約為12%。消息人士也指出，這筆債券目前已吸引超過35億美元的認購需求。

馬斯克日前已將 xAI 和社群平台 X 合併為一家公司，名為 XAI Holdings。他正大舉投資位於曼菲斯的資料中心「Colossus」，這次發債所得也可望用來支應相關資金需求。

馬斯克上個月20日接受 CNBC 訪問時表示，這座資料中心已布建20萬顆圖形處理器（GPU），用於訓練AI系統，目標是在附近另一個地點再擴充至100萬顆。

彭博先前報導，xAI正和投資人洽談，計劃募資約200億美元。

AI 馬斯克 利率

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