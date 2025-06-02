我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加人氣餐廳遭ICE突擊 老闆喊冤：員工全合法

擺脫美中貿易緊張影響 6月交易首日股指上揚

Meta擬開放AI製作廣告 押注自動化是未來趨勢

編譯易起宇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
臉書母公司Meta計劃在明年底前，讓企業能從頭到尾使用人工智慧（AI）製作廣告。（路透）
臉書母公司Meta計劃在明年底前，讓企業能從頭到尾使用人工智慧（AI）製作廣告。（路透）

知情人士表示，臉書母公司Meta目標在明年底前讓企業能從頭到尾使用人工智慧AI）製作廣告，和決定廣告的目標客群，押注自動化將會是廣告業的未來。

道瓊社報導，Meta的廣告平台已會提供一些AI工具給企業，讓企業能為現有廣告針對臉書和Instagram（IG）用戶生成不同版本。但該公司現在目標是要協助企業從構思開始創作廣告。

知情人士表示，使用這套Meta正在開發的廣告工具，企業將能在預算目標內為產品呈現出想推廣的形象，AI將會協助打造整個廣告，包括圖像、影像和文字。系統也會幫忙決定哪些臉書和IG用戶的目標客群，並根據預算提供建議。

此外，Meta也計劃讓廣告商能使用AI來打造個人化廣告，如此一來用戶將會基於地理位置等因素，在不同環境下看到同個廣告的不同版本。

AI生成廣告是Meta執行長祖克柏對公司未來進化方向的宏偉遠景之一。廣告占Meta業務的極大部分，去年帶進逾97%的整體營收，並提供該公司在AI晶片、資料中心和訓練AI模型的數十億美元投資資金。

日益純熟的AI工具，正開始讓企業能不必多花錢和雇用製作團隊，就能製作完整的圖像和影像廣告。Google上月推出的新版影像生成工具Veo，讓使用者能透過文字指令生成短影片。

AI生成廣告對中小企業而言可能是一大福音，這些企業是Meta最多數的廣告商，但通常缺乏預算製作廣告。但一些大品牌擔心，鑒於Meta在廣告業的重要性，這將提供Meta對它們廣告更大的控制權，也擔心AI生成的廣告會都長得不一樣，或感覺不像人造廣告。

雖然大多數科技公司都對AI生成廣告寄予厚望，但一些品牌表示，目前整個產業使用的技術經常產出失真或無法使用的圖像。改善這些產出品質需要大量時間和資源。

AI Meta 人工智慧

上一則

擺脫美中貿易緊張影響 6月交易首日股指上揚

下一則

Fed官員：貿易政策不確定性消除利率有望下調 目前可耐心觀望

延伸閱讀

搶國防商機 Meta開發AI軍用頭盔 強化士兵感知、偵查能力

搶國防商機 Meta開發AI軍用頭盔 強化士兵感知、偵查能力
AI取代部分職能 Salesforce減招工程師、客服

AI取代部分職能 Salesforce減招工程師、客服
Meta屏蔽未成年帳號有害內容 挨轟「成效不彰」

Meta屏蔽未成年帳號有害內容 挨轟「成效不彰」
大仁說財經／谷歌、Meta、蘋果 不再受歡迎？

大仁說財經／谷歌、Meta、蘋果 不再受歡迎？

熱門新聞

目前美國房屋賣家人數高於買家的幅度是12年來最大，顯示美國房市或許正在降溫。歐新社

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

2025-05-30 08:59
「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎認為白銀是目前最超值的資產是白銀。（中新社檔案照）

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

2025-06-02 09:01
分析顯示，主動型共同基金已減碼蘋果等大型科技股，加碼買進金融及醫療保健股。（美聯社）

Nvidia、蘋果輸給老人股 這幾檔股票現在正夯

2025-05-27 07:10
德國已開始憂心該國存放在美國的黃金是否安全。路透

川普反覆無常又霸道 這國擔心千噸黃金被他搶走

2025-05-30 11:05
川普政府擴大查緝無證移民，經營遞解事業的企業因此獲得十億計數的生意商機。（路透）

WSJ：川普掃蕩無證移民 帶動數十億企業商機

2025-05-26 08:18
蘋果CEO庫克。（路透）

新聞評論／蘋果生產線難返美 庫克失去川普聖眷？

2025-05-31 19:45

超人氣

更多 >
不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？

不用拚命打掃 74歲媽媽家如何做到少物又乾淨？
端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由

端午後橫財降臨等收驚喜 4星座財富自由
章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」
洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得

洗碗機內鍋碗杯碟擺放有學問 一常見習慣要不得
史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告

史上最大崩盤來了？富爸爸作者清崎：別說我沒警告