美股反彈寫35年最強5月 本周須緊盯就業報告、川普關稅態度

那斯達克5月大漲近10%，是2023年11月來最佳單月漲勢。(路透資料照片)

美國股市上周五（5月31日）收復盤中失地，為5月畫下2023年底來最佳單月句點。美股 能否延續反彈之勢，將取決本周公布的就業報告，也受制於美國總統川普 對待關稅 的態度。

史坦普500指數上周五接近平盤，那斯達克綜合指數小跌0.3%，道瓊工業指數由黑翻紅，轉而上漲0.1%。整個5月，史坦普500指數上漲超過6%，為2023年來最佳單月表現，也是35年來最佳5月；那斯達克5月大漲近10%，也是2023年11月來最佳單月漲勢。道瓊同月上漲3.8%。

費城半導體指數上周五下跌2.1%，台積電ADR跌1.9%。台積電據報導正評估在阿聯建設晶圓廠的可能性。費半5月月線仍大漲12.5%，台積電ADR則勁揚16%，是兩年來最佳單月表現。

美國總統川普5月31日在社交媒體上指責中國違反貿易休戰協議，隨後又說他預計和中國國家主席習近平通話。美股午後一度擴大跌幅，也因為彭博報導美國計畫擴大對大陸科技制裁範圍。

美股5月因美英國兩國宣布達成貿易協議得到提振，美中之間決定暫緩高額關稅至少90天，又激勵美股進一步上漲。

盈透證券首席市場策略師索斯尼克說：「市場已經判斷最嚴厲的關稅不太可能落實，也能諒解多家企業停止發布財測，等到局勢明朗再說。」

仍不乏有人警告，川普難以預測的政策可能讓美股最近漲幅化為烏有。美國法院上周裁定川普「解放日」關稅違法，但隔天上訴法院又給予暫緩令。投資人也擔心，川普未來幾周可能對晶片和藥品祭出新關稅。

Jones Trading首席市場策略師歐若克說：「川普在行動上擁有絕大權力，我們猜想他會想提醒所有人，區區一個法院裁決不會阻礙他的議程。」

史坦普500指數距歷史新高只差4%之遙，但似乎困在6,000點以下區間。策略師認為，要突破並測試6,144點高峰，需要通膨數據降得更低、10年期公債殖利率下降，白宮的雜音也要減少。