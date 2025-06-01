貝森特：美國絕不會違約 不認同戴蒙「債市裂痕」警告

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美國「絕不會違約」。（美聯社）

美國財政部 長貝森特 （Scott Bessent）表示，在提高聯邦舉債上限的期限逼近之際，美國「絕不會違約」。

貝森特周日接受CBS節目《面對全國》訪問時說，「那絕不會發生」，「我們正接近警戒線，但絕不會撞上那道牆」。

美國共和黨國會領袖已將提高舉債上限附加在總統川普 的稅收與支出法案，這使得避免違約的行動會取決於國會對這項法案的複雜協商情勢。美國參議院本周將重返國會審議這套法案。

貝森特拒絕透露所謂的「X日」，也就是財政部耗盡現金與特殊會計手段、無法再在不違反債務上限的情況下履行聯邦義務的時間點。

貝森特說：「我們不會公布『X日』，因為我們會利用這點來推動法案。」他在上個月曾告訴議員，如果不能在8月前提高或暫停舉債上限，美國很可能會耗光舉債權限。

華爾街分析師與私人預測機構則認為，最後期限可能落在8月底至10月中。

針對摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）稍早提出債券市場可能出現「裂痕」的警告，貝森特表達不認同。他說：「我認識傑米（戴蒙）很久了，他整個職涯中都在做出像這樣的預測。幸運的是，這些預測從來沒有成真。這也正是他是一位優秀銀行家的原因，他會試圖觀察即將來臨的局面。」

關於川普上周指責北京當局違反兩國於5月達成的關稅休戰協議，貝森特表示，他有信心這次爭端「將在川普與中國國家主席習近平的通話中順利解決」，而這通電話「很快」就會進行。

至於川普決定將鋼鐵與鋁的進口關稅提高至50%，貝森特說，即使這可能對美國建築業產生影響，但對美國鋼鐵業將帶來正面效益。