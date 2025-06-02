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飲料大吹健康風 「補水商品」上看數十億元商機

周芳苑
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飲料近年大吹健康風，補充水分成重點。（路透資料照片）
飲料近年大吹健康風，補充水分成重點。（路透資料照片）

在美國，處處都在強調補充水分有益健康，許多人購買富含電解質的飲料或補給品，補水商品業者獲益匪淺，Liquid I.V. 已成補水效應下獲利的全美最大品牌之一。

近幾年來，食品飲料大吹健康風，補充水分是一大重點。

Liquid I.V. 執行長基奇(Mike Keech)認為，人們可能面臨一個自己沒有意識到的問題，多數消費者長期處於脫水狀態，只是不知道而已。

即使不知道自己是否真的缺水，卻有很多人購買富含電解質的商品。

「補水」(Hydration)已成社群媒體潮流焦點，抖音(TikTok) 上的 #WaterTok引領熱門產品風潮，分析師預估，補水市場未來幾年將達數十億美元。

●補水飲料 五花八門

消費品專家羅森(Nate Rosen)表示，補水商品不再只是和運動後恢復有關，也跟維持日常健康和控制宿醉息息相關；很多人不喜歡喝白開水，用這些補水飲料增添風味。

Liquid I.V. 調味粉狀飲品2012年推出，一開始是為了讓接受高強度訓練的運動員恢復體力，廠商宣傳，該飲品比含糖運動飲料更健康，含鹽、維生素和電解質，可快速補充水分。

基奇說，以前的主要銷售對象是運動員，如果這些運動員覺得好，那麼，對其他人來說也一樣好。

這樣的宣傳策略非常成功，銷售額飆升，英國消費品業者聯合利華(Unilever)2020年收購Liquid I.V.公司。

收購後，利基出任Liquid I.V.執行長，致力讓銷售對象更廣泛，從最初的體育明星擴展到商務人士、媽媽和健身愛好者；該品牌銷量翻倍，口味也更豐富，包括一種全新的無糖口味。

在聯合利華旗下，Liquid I.V.有望成為10億美元的事業體，被譽為「強勢品牌」，讓健康類商品銷售額出現二位數成長。

補水飲品多年來主要是液體，雅培(Abbott)的口服電解質補充溶液Pedialyte被廣泛用來預防或治療兒童脫水；到了2010年代中期，這類飲料越來越受歡迎，年輕人用以對治宿醉，運動員則用來恢復體力。

百事可樂(PepsiCo)推出的運動飲料佳得樂(Gatorade)也大受歡迎，在運動飲料市場居領導地位；總部位於墨西哥的電解質飲料業者Electrolit則在美國投資4億美元，打算興建工廠以滿足快速增長的需求。

●粉末飲料 異軍突起

產業分析公司歐睿國際(Euromonitor)主管特爾福德(Howard Telford)表示，最近，粉末飲料崛起，已寫下成功故事。

特爾福德說，粉末飲料的致勝關鍵是「方便」，可放在廚房檯面、辦公桌抽屜裡或者健身包裡。不占用冰箱空間；而且 Liquid I.V.口味很棒。

利基也將Liquid I.V.大受歡迎歸功於便利性；他以科切拉音樂節(Coachella)的觀眾為例說，有了粉末飲料，人們可以更輕易補充水分，不必帶著笨重水瓶去搖滾。

芝加哥市場研究公司Circana的數據顯示，過去四年，粉末混合飲料銷售連年二位數成長，最近一次是2024年，成長20%至15億美元。

在強大成長力道下，可攜式混合飲料市場湧現許多新進者，其中，佳得樂的增強劑銷量過去四年大增200%，另有可口可樂的BodyArmor，小型初創公司也進駐，包括減肥飲品LMNT、運動員德約科維奇(Novak Djokovic)代言的Waterdrop，都想和Liquid I.V. 一樣分食市場大餅。

羅森認為，每當一個品牌在某領域大有所獲，便會湧現很多快速的跟進者，如果技術門檻不高，更是如此，畢竟任何人都可以生產電解質粉。

可口可樂BodyArmor最近重新推出整個產品線，Flash I.V.補水飲料和補水粉是成長亮點。第一年便締造1.2億美元銷售額。

BodyArmor執行長穆伊肖恩特(Federico Muyshondt)說，新冠疫情期間，人們意識到補充水分很重要，而且重視長壽、提升免疫力、補充維生素，補水品銷量大增。

利基表示，Liquid I.V.公司對科學幾近痴迷，投入大量資金進行臨床研究，確保兌現補水承諾。公司官網稱，飲用其補水品比單純喝水更能有效補充水分，並且提到，感到口渴時可能已經脫水了。

然而，紐約特殊外科醫院Hospital for Special Surgery資深運動營養師斯科爾尼克( Heidi Skolnik)質疑，她說，只要飲水不受限，脫水並非常見問題，人們長期脫水的說法可能有些誇大其詞。

斯科爾尼克認為，運動員和活動力大的人可藉由使用電解質粉和飲料受益，活動力不那麼大的人可能不需要，喝水就足夠。不過加味飲料有助於喝更多水，這倒是一件好事。

可口可樂 墨西哥 疫情

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